هادي العنزي



كشفت دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم عن الجودة الفنية التي تمتلكها الفرق المشاركة، وذلك في اليوم الثاني لمنافساتها التي تقام يوميا على ملعب الشحومي في منطقة سلوى بمشاركة 66 فريقا، وبرعاية نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد خليفة الشحومي، وذلك بعدما قدم نجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم السابقين علي مقصيد، صالح الشيخ، وناصر الوهيب أداء متميزا في المباراة التي جمعت فريقي «مشاري العازمي» و«زيدان»، حيث فرض الثلاثي المتميز أفضلية مطلقة لفريقهم «مشاري العازمي» الذي خرج فائزا على «زيدان» 4-1، ويتأهل إلى الدور 32، معززا آماله بالمنافسة على اللقب الرابع للدورة.



وشهدت منافسات اليوم الثاني لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة حضور نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد خليفة الشحومي، ومتابعته لعدد من المباريات، كما التقى عددا من لاعبي الفرق المشاركة وتمنى لهم التوفيق في دورتهم الرمضانية.



وقد امتازت مباريات اليوم الثاني بالندية والإثارة، وعديد اللمسات الفنية للاعبين المشاركين، وتمكن فريق «الملوك» من الفوز على نظيره فريق «نادي القصور» 2-1، كما دك فريق «عبدالرحمن الغريب» شباك نظيره «ديوانية الخياط» برباعية نظيفة، فيما تغلب «مسباحي» على فريق «خالد المسحمي» بهدفين دون رد، وفي آخر المواجهات تمكن فريق «K5» من الخروج فائزا على فريق «أنور الجبعة» بهدفين دون رد.



إلى ذلك، أشاد مدير البطولة م.خليفة الشحومي في التزام جميع الفرق المشاركة بالروح الرياضية العالية، والتعليمات الإدارية التي تهدف إلى إنجاح الدورة، والمحافظة على النظام العام في الملعب، مضيفا: «تواصل دورة الشحومي الرمضانية فعالياتها الكروية للموسم الرابع، حيث كانت البداية عام 2017 بمشاركة 38 فريقا، وارتفع العدد إلى 42 فريقا في الدورة الثانية عام 2018، وفي الموسم الثالث بالعام 2019 شارك 32 فريقا، وأدت تبعات جائحة كورونا إلى توقف الدورة الرمضانية لعامين متتاليين، وها هي تعود في موسمها الرابع بعدد قياسي بلغ 66 فريقا.



وبين أن اليومين الأول والثاني من الدورة كشفا عن مستويات متميزة لدى أغلب الفرق، حيث ظهر الأداء تنافسيا بين الفرق المتبارية بدرجة كبيرة، وبحضور جماهيري وفي رافق الدورة منذ انطلاقتها، مضيفا أن حضور نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد خليفة الشحومي دليل على اهتمامه بكل التفاصيل، وحرصه على إخوانه وأبنائه اللاعبين، وتوفير كافة السبل لإنجاح الدورة الرمضانية في نسختها الرابعة.



وتقام مباريات دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة 8 لاعبين في كل فريق، وتحظى الدورة برعاية «أرينا مول»، وجريدة «الأنباء»، ونادي القرين، وجمعية سلوى التعاونية، وشركة بارفي، وشركة سبيرو.