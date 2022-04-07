يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة اليوم مواجهة قوية ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة تجمع بين القادسية برصيد 7 نقاط مع كاظمة بـ 6 نقاط. ويسعى الأصفر لاعتلاء صدارة الترتيب العام على حساب الكويت والذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن القادسية



وفي المقابل، يتطلع كاظمة ايضا لتقليص الفارق مع متصدر الترتيب وتجاوز القادسية.



وقد ظهر الأصفر بصورة مميزة فنياً نجح من خلالها في البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب، بينما تعثر كاظمة في انطلاقة القسم الأخير ويسعى إلى استعادة التوازن ومواصلة المنافسة.