يعقوب العوضي



‏فاز فريق كرة اليد بنادي ‎برقان على ‎العربي 34-27 ورفع رصيده إلى 20 نقطة وظل الأخضر على رصيده السابق بـ10 نقاط، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز لكرة اليد، وبذلك تضاءلت فرص العربي في البقاء ضمن دوري الأضواء حيث تبقت له 3 مباريات يجب عليه الفوز فيها وانتظار نتائج المنافسين.



وفي مباراة أخرى، ‏فاز ‎الكويت على ‎القادسية 29-24 ورفع رصيده إلى 34 نقطة فيما بقي القادسية على رصيده السابق بـ16 نقطة.



من جانب آخر، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى، حيث يلتقي النصر برصيد 24 نقطة مع التضامن بـ6 نقاط في الـ8:30، كما يلعب الجهراء برصيد 12 نقطة مع الساحل بـ4 نقاط في الـ10:30 وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.