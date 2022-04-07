القاهرة - سامي عبدالفتاح



تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إفادة من الاتحاد الدولي «فيفا» بالنظر في الشكوى المقدمة ضد الاتحاد السنغالي يوم 21 الجاري، وهي الشكوى التي تطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال النهائية في تصفيات كأس العالم، بسبب الروح غير الرياضية التي سبقت وتخللت المباراة في داكار، التي انتهت بفوز السنغال بضربات الترجيح وتأهله إلى مونديال قطر، مستندا في ذلك بمستندات عديدة بما فيها تقرير حكم اللقاء الجزائري مصطفى غربال.



وفي اليوم نفسه، سينظر «فيفا» في 3 شكاوى مماثلة، منها شكوى الجزائر لإعادة مباراة الكاميرون، بسبب التجاوزات التحكيمية، وشكوى المغرب من سوء معاملة البعثة في الكونغو، والأحداث التي شهدها لقاء غانا ونيجيريا. ومحلياً، توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي، بقيادة المدرب حمدي الصافي بكأس مصر، عقب فوزه على الصيد بنتيجة 3-1، ليحافظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي عقب الفوز على الصيد بنتيجة 3-2.