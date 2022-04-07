سيعرض القميص الذي ارتداه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا مع منتخب الأرجنتين عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنجلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986، بالمزاد في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان القميص الأزرق مع الرقم 10 منذ نهاية مباراة كأس العالم المثيرة للجدل بحوزة لاعب الوسط الانجليزي ستيف هودج الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد خسارة إنجلترا 1-2 في الدور ربع النهائي.



وكانت تلك المباراة واحدة من أكثر المواجهات التي لا تنسى في تاريخ كأس العالم، واكتسبت أهمية خاصة للأرجنتين لأنها أقيمت بعد 4 سنوات فقط من خسارتها في حرب المالوين. وأصبحت المباراة محفورة في فولكلور كرة القدم لهدفين لمارادونا: واحد سيئ السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب «أزتيكا» الشهير في مكسيكو سيتي. وأثار مارادونا الجدل بعد ذلك بقوله إن الهدف سجل «قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله». وقال رئيس المقتنيات الحديثة في «دار سوذبيز» براهم واشتر «القائمة طويلة بالنسبة لنوع الأشخاص أو المنظمات التي قد ترغب في امتلاك هذا القميص»، واضاف «يمكن أن يكون فردا، ويمكن أن يكون متحفا أو مجرد شخص يريد امتلاك أفضل الأفضل، أو محبي كرة القدم أو ناد معين».



وستبدأ المزايدة على قميص مارادونا بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني (5.2 ملايين دولار)، أي أقل من الرقم القياسي البالغ 5.6 ملايين دولار عام 2019 لقميص بايب روث أثناء تواجده في فريق نيويورك يانكيز للبيسبول في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.