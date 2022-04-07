يأمل برشلونة الإسباني، المتجدد بقيادة مدربه وأسطورته تشافي هرنانديز، في مواصلة فورة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم.



ولم يهزم برشلونة في آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات و14 تواليا في الدوري، وكان النادي الكاتالوني استهل الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكنه حل ثالثا في مجموعته ليكمل المشوار في «يوروبا ليغ». ويسعى برشلونة أيضا الى تحسين سجله في مواجهة الفرق الألمانية على أرضها في المسابقات الأوروبية، لأنه خاض ست مباريات فاز في واحدة فقط وتعادل مرتين وخسر ثلاثا. ومنذ ان تسلم تشافي تدريب فريقه السابق في نوفمبر الماضي، ارتقى الـ«بلاوغرانا» من المركز التاسع الى الثاني. وعموما، يتألق في صفوفه لاعبوه الجدد في خط المقدمة وهما الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ وفيران توريس المنتقلان إليه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من أرسنال ومان سيتي الانجليزيين تواليا، كما استعاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه مستواه السابق. أما فرانكفورت الذي يحتل مركزا وسطا في الدوري الألماني، فسبق له بلوغ نصف نهائي هذه المسابقة عام 2019 وخسر أمام تشلسي الإنجليزي الذي توج باللقب. كما انه اجتاز فريقا إسبانيا آخر في الدور السابق هو ريال بيتيس، احد فرق المقدمة في «لا ليغا». وتبرز مباراة وست هام الانجليزي مع ليون الفرنسي على ملعب لندن الأولمبي.



وأزاح وست هام عقبة مهمة في الدور السابق عندما أطاح بإشبيلية الإسباني الاختصاصي في هذه المسابقة بعد أن توج بلقبها ست مرات (رقم قياسي)، كما منعه من خوض النهائي المقرر على ملعبه «رامون سانشيس بيسخوان» في 18 مايو المقبل. وسيفتقد ليون لمهاجمه الكاميروني كارل توكو إيكامبي لإصابته بفيروس كورونا، وهو ثاني أفضل هداف في فريقه هذا الموسم (13 هدفا بينها 6 في يوروبا ليغ). وتبدو المواجهة متكافئة بين لايبزيغ الألماني وضيفه أتالانتا الإيطالي وكلاهما تألق في المسابقات الأوروبية في الموسمين الأخيرين. ويلتقي براغا البرتغالي على أرضه مع رينجرز الأسكتلندي.