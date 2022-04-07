يخوض روما الإيطالي مباراة ثأرية ضد مضيفه بودو غليمت النرويجي في بطولة المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ)، والتي تعد في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية على الصعيد القاري.



وقد حقق الفريق النرويجي مفاجأة مدوية في دور المجموعات ضد فريق العاصمة الإيطالية بفوزه عليه 6-1، كانت الأقسى في مسيرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (إلى جانب سقوطه 5-0 ضد برشلونة في 2010 عندما كان مدربا لريال مدريد)، قبل أن يتعادلا 2-2 في روما.



لكن كتيبة مورينيو تقدم عروضا جيدة في الآونة الأخيرة بقيادة الانجليزي تامي أبراهام هداف هذه المسابقة برصيد 7 أهداف.



وسيكون مرسيليا الفرنسي صاحب المركز الثاني في دوري بلاده مرشحا لتخطي ضيفه باوك سالونيك اليوناني معتمدا على مهاجمه الدولي السابق ديميتري باييت وهدافه الپولندي أركاديوش ميليك صاحب أربعة أهداف في هذه المسابقة خلال الموسم الحالي.



ويلتقي أيضا ليستر سيتي الانجليزي مع ضيفه آيندهوفن الهولندي، ومواطن الأخير فينورد روتردام مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.