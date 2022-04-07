تمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الإشراف على فريقه ريال مدريد الإسباني في لندن خلال مباراته مع تشلسي الإنجليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فحص سلبي لفيروس كورونا.



وقال النادي الملكي في بيان إن أنشيلوتي سيسافر الى لندن الأربعاء قبل المباراة المرتقبة في ملعب «ستامفورد بريدج» مساء.



وذكر البيان «يعلن ريال مدريد أن نتيجة مدربنا كارلو أنشيلوتي لفحص كوفيد-19 جاءت سلبية وسيسافر الى لندن هذا الصباح من أجل الانضمام الى الفريق الاول».



وكان ريال مدريد أعلن الأربعاء الماضي عن إصابة أنشيلوتي بالفيروس، ما أثار الشكوك حول إمكانية سفره الى لندن.



ويسعى نادي العاصمة الإسبانية للثأر من نظيره اللندني الذي أقصاه ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان من الدور نصف النهائي الموسم الماضي في طريقه الى اللقب، علما أن مباراة الإياب تقام الثلاثاء المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو».