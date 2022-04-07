أعلن الاتحاد الهولندي أن رونالد كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب لويس فان غال مطلع عام 2023 بعد نهائيات مونديال قطر، في أعقاب إعلان الأخير إصابته بسرطان البروستات والتي لن تمنعه من الإشراف على المنتخب البرتقالي في قطر. وسيمتد عقد كومان (59 عاما) حتى مونديال 2026.



وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب «الطواحين» علما أنه ترك منصبه في 2020 من أجل تدريب برشلونة الذي أقاله في أكتوبر الماضي لسوء النتائج. وقال كومان في بيان: «أتطلع قدما لهذا التعاون الجديد. مضى أكثر من عام ونصف على مغادرتي، وبالتأكيد لم أترك المنتخب على خلاف».



وقالت ماريان فان لويفين مديرة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد «نحن سعداء للغاية بعودة رونالد العام المقبل. خلال ولايته السابقة كان عمله ونتائجه مرضية للغاية».