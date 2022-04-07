وضع ليفربول قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالفوز 3-1 على بنفيكا في لشبونة بذهاب دور الثمانية مساء الثلاثاء.



واحتاج «الريدز» إلى 17 دقيقة ليتقدم عبر المدافع كوناتي من ضربة رأس من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية، فيما نجح ماني في ضاعفة النتيجة بعد تمريرة رائعة بالرأس من دياز في الدقيقة (34)، فيما قلص داريو نونييز الفارق من استغلال خطأ فادح من الفرنسي كوناتي الذي أخفق في إبعاد تمريرة عرضية بعد 4 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، لكن الكولومبي دياز، مهاجم بورتو السابق الذي لم يخسر أبدا أمام الغريم بنفيكا، أضاف الهدف الثالث في الدقيقة (87) من هجمة مرتدة مستغلا تمريره كيتا الرائعة.



إلى ذلك، اعترف المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أن نجم الفريق محمد صلاح يمر بفترة صعبة عقب فشل تأهل مصر لمونديال 2022، مؤكدا أن اللاعب يبذل كل ما لديه لتسجيل الأهداف.



وتحدث كلوب في المؤتمر الصحافي قائلا: «لم أفعل شيئا مختلفا عما أفعله عادة». وشهدت المواجهة خروج صلاح مستبدلا في الدقيقة (60)، وواصل كلوب: «ان كانت المباراة تم تحديدها فأنت بإمكانك الحديث أكثر مع اللاعبين الذين تم استبدالهم». واستدرك «لكن إن كانت المباراة ما زالت مفتوحة على مصراعيها فما عليك سوى التصفيق والتحدث لاحقا».



وعن إهدار صلاح لفرصة هدف محقق في اللقاء، قال: «كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح أن صلاح نفسه يريد التسجيل خاصة في ظل كل ما يقال عنه». وواصل «لكن كل شيء على ما يرام إنها فترة صعبة وكلا اللاعبين (يقصد ماني كذلك) عادا من أفريقيا إنه ليس بالأمر السهل حقا»، وأضاف: «كان لديهما ضغطا هائلا على أكتافهما وكان على كل منهما الفوز من أجل بلاده وللمدربين دور في ذلك، الآن يحتاج بعض الوقت للاستقرار».



وأتم «هذا كل شيء كانت مباراة مهمة لصلاح ولماني ضد بنفيكا، يمكن أن يسجل أحدهما والآخر للأسف لم ينجح، لكن كل شيء سيكون على ما يرام».



فوز صعب



وفي لقاء ثان، منح البلجيكي كيفن دي بروين مانشستر سيتي صاحب الأرض الفوز بصعوبة 1-0 على ضيفه أتليتيكو مدريد، اذ تلقى دي بروين تمريره أرضية من فيل فودن بعد مشاركته مباشرة، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل شباك يان أوبلاك في الدقيقة (70)، وسيتعين على السيتي التعامل بحذر مع هذه النتيجة اذ أحبط فريق المدرب دييغو سيميوني محاولات وضغط السيتي طوال اللقاء.



وعقب اللقاء، شدد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه ظهر بشكل جيد في اللقاء، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى إسبانيا من أجل الفوز.



وقال بيب في تصريحات: «لقد لعب أتليتكو مدريد اليوم بطريقة 5-5-0».



وأضاف عن التبديلات «كان اللاعبون يلعبون بشكل جيد، لكننا نعلم أن جيسوس وفودين يتمتعان بطاقة خاصة وجريليش لديه القدرة على الاحتفاظ بالكرة»، وتابع: «لقد لعبنا أمام فريق رائع من الصعب مواجهته لكنها نتيجة جيدة. لقد أتيحت لنا الفرص لتسجيل الثاني والثالث».



وعن استهداف جريليش من قبل لاعبي أتلتيكو، قال: «علينا أن نتحكم في عواطفنا ونفعل ما يتعين علينا القيام به في مدريد.. سيكون هناك حكم هناك في ملعب رائع».



من جانبه، أبدى مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه، لكنه قال إن الفريق يجب أن يستحوذ أكثر على الكرة في مباراة العودة إذا أراد التأهل لقبل النهائي.