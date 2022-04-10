

أكد نائب وزير الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زيهيو روي ان الجهود التي قامت وتقوم بها الكويت تعمل على ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.



وقالت سفارتنا في بكين، في بيان، ان تصريحات المسؤول الصيني جاءت خلال اجتماعه مع سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات في المقر الرئيسي للحزب الحاكم في وسط العاصمة بكين.



ونقل البيان عن المسؤول الصيني تأكيده على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط الصين بالكويت وضرورة تعزيزها في المجالات كافة.



وأوضح روي أن الكويت باعتبارها عضوا مهما وناشطا في مجلس التعاون الخليجي ظلت تلعب دورا إيجابيا لتعزيز التعاون الجماعي بين الصين ودول المجلس.



وأضاف ان الكويت ساهمت في إطلاق المفاوضات بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس، مشيرا الى أن بكين تتطلع بشغف الى توقيع هذه الاتفاقية المهمة قريبا.



وأشار المسؤول الصيني الى ان هناك توافقا كبيرا للرؤية التنموية الاستراتيجية لدى قيادتي البلدين، حيث تنسجم الخطة التنموية الكويتية لعام 2035 مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق» في تخطيط النمو.



من جانبه، قال السفير حيات إنه بحث مع روي أطر تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه التعاون والشراكة العميقة المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة إضافة الى التطرق الى كل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشار السفير حيات الى ان الجانبين لديهما التوافق الكبير تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية حيث يقوم الجانبان بالتعاون الوثيق والتنسيق المكثف في الشؤون الإقليمية والدولية وإن كلا من الصين والكويت شريك التعاون المخلص والصريح للآخر.