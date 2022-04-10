قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن منخفضا جويا عميقا يغطي كل شبه الجزيرة العربية شكّل بؤرا متناثرة من شمالها حتى أقصى جنوبها بقوة 1002 - 1008 مليبار يؤدي إلى هبوب رياح متقلبة الاتجاه تسيطر عليها الرياح الشرقية الى الرياح الجنوبية الشرقية وهي التي تسمى محليا بين (الكوس إلى الكوس المطلــعي). وأوضح المرزوق أن هــذه الرياح تكون بين معتــدلة وخفيفة السرعة بمتوسط بين 10 و25 كم ساعة، وتستمر طوال أيام هذا الأسبوع، متوقعا أن تتحول إلى رياح شمالية غربية السبــت المقبل تكون نشطة في بعض الأحيان مع احتمال أن تثير الغبار في بداية الأسبوع مع دخول فترة سبق السرايات التي تبدأ يوم الجمعة 15 الجاري.



وتابع الخبير الفلكي بقوله: رياح الكوس التي تهب علينا حاليا تؤدي الى ظهور بعض الغيوم المتناثرة واحتمال ضئيل جدا أن تسقط زخات قليلة متفرقة ومتناثرة مساء يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما تؤدي هذه الرياح أيضا الى ارتفاع واضح في درجة الحرارة وتكون بين 34 و39 درجة مئوية مع احتمال أن تكون الحرارة بعد ظهر الثلاثاء بين 40 و41 درجة مئوية، ولكن مع بداية الأسبوع سترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ ويشعر الناس مع ارتفاع في درجة الحرارة أن فصل الصيف قد بدأ فعلا يطرق الأبواب في المنطقة.





