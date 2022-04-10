عاطف رمضان



قالت م. دانة مراد من وزارة الاشغال العامة، مهندسة موقع في مشروع مبنى الشؤون المالية والادارية لوزارة الداخلية في منطقة صبحان انه سيتم انجاز وتسليم المشروع خلال شهر نوفمبر 2024، مشيرة الى ان الوزارة تسعى لتسليم المشروع في الوقت الزمني المحدد.



واضافت مراد في تصريح لـ«الأنباء» انه تم البدء في هذا المشروع في شهر مايو عام 2021، موضحة انه يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة له.



ولفتت الى ان المشروع يتكون من دور ارضي و5 طوابق و3 سراديب وملجأ يستوعب 300 شخص، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من التغلب على تأثير جائحة كورونا واستطاعت الاستمرار في انجاز المشروع من دون تأخير.



وذكرت ان من اهم ما يميز هذا المشروع الاضاءة الطبيعية في جميع اجزائه والشكل الخارجي المميز والواجهات الزجاجية والمسطحات الخضراء في اجزاء من المبنى ومظلات المداخل وتم استخدام اجود انواع الرخام الذي تم استيراده من ايطاليا.



هذا ويقع مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية في منطقة شمال صبحان، وتبلغ مساحة المشروع 40.900 متر مربع ومساحة المباني 72.125 مترا مربعا. والمشروع عبارة عن مبنى إداري يضم الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة المشاريع الاستثمارية، وإدارة شؤون المختارين ومواقف السيارات.



من جانبه، قال م. محمد النقي وهو مهندس مشروع ميكانيك، ان مبنى المشروع صديق للبيئة وسوف يحتوي على احدث الانظمة الموجودة في العالم مثل الطاقة الشمسية ونظام، مشيرا الى انه يمكن التحكم في الاضاءة في الغرف والمبنى بشكل عام بحيث يتم اطفاء الانوار بعد انتهاء الدوام.



وزاد قائلا: نحاول ان نقلل من التلوث ونخفف الضغط عن استهلاك الكهرباء ونظام المبنى يساهم في ذلك ويحسن البيئة كما ان نظام الامن للمبنى سوف يجهز بأحدث الاجهزة مثل نظام الكاميرات الدقيقة التي تتضمن ذاكرة تخزين يمكن الرجوع اليها لفترة 6 شهور.



واعرب النقي عن شكره للمهندسين والمهندسات الذين يعملون في المشروع، مشيرا الى ان نسبة الكوادر الوطنية التي تعمل في المشروع تتجاوز 99.9% وان الشباب الكويتي اذا اتيحت له الفرصة يتمكن من اثبات ذاته.