أقامت عائلة أبا الغنايم حفل استقبال للمهنئين والمباركين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تبادل الحضور خلال الاستقبال التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، كما تخلل الاستقبال الأحاديث الجانبية الودية التي عكست الأجواء الرمضانية.

وشكر كليب وسلطان وعبدالرحمن أبا الغنايم المباركين على تجشمهم عناء الحضور، مشيرين إلى أن هذه عادات أهل الكويت في التواصل والحرص على الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة التي جبلوا عليها منذ قديم الزمن، داعين الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير والبركة والمحبة، وأن يحفظ وطننا الكويت وشعبها وقيادتها من كل شر وسوء.