سلطان العبدان



وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على وضع آلية تنفذ في وزارتي الداخلية والدفاع لتكويت الوظائف الإدارية والسكرتارية وأعمال الأوراق المكتبية، بحيث يكون التعيين فيها بنظام يعطي الأولوية للكويتيين الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط او الابتدائي ثم المتقاعدين المدنيين ممن يرغب في شغل هذه الوظيفة يأتي بعدهم غير محددي الجنسية ممن ولد منهم في الكويت أو حملة إحصاء عام 1965.



وقد اعدت اللجنة تقريرها الذي تنشره «الأنباء» عن الاقتراح الذي قدمه النائب مهلهل المضف وأحالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا. وجاء نص اقتراح المضف كالتالي:



لما كانت الأعمال والمهام التي تقوم بها وزارتا الدفاع والداخلية ذات طبيعة حساسة وتعنى بحماية النظام العام والأمن الوطني وكل مراتب الحراسة، ونظرا لطبيعة المعاملات السرية ذات الأهمية الكبرى والتي تشغل اولوية بالنسبة لحماية النظام العام وانتظام سير المرافق العامة باطراد ولما كان ذلك يشكل اهمية كبرى وحرصا منا على الأمن، لذا فإنني أتقدم باقتراح لوضع آلية تتبعها وزارتا الدفاع والداخلية من اجل تكويت الوظائف الادارية والسكرتارية واعمال الاوراق المكتبية بحيث يكون التعيين فيها بنظام معين بالترتيب التالي:



أ - الكويتيون الحاصلون على شهادات المتوسط والابتدائي.



ب - المتقاعدون المدنيون ممن يرغبون في شغل هذه الوظائف.



ج - غير محددي الجنسية ممن ولد منهم في الكويت او حملة الاحصاء 1965.