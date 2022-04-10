يعقوب العوضي



فاز السالمية على برقان 27-25 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد في ضاحية صباح السالم، ورفع السماوي رصيده إلى 22 نقطة، فيما ظل برقان على رصيده السابق بـ 20 نقطة، وبذلك يحتل السالمية المركز الثالث مؤقتا بينما جاء برقان خامسا.



وفي لقاء آخر، فاز الفحيحيل على القرين 35-31 ورفع الأحمر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بينما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتين، وبذلك يفقد فرصته في البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل. وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز النصر على التضامن 28-18، ورفع العنابي رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما بقي التضامن على رصيده السابق بـ 6 نقاط، كما فاز الجهراء بصعوبة على الساحل 29-28 ورفع رصيده إلى 14 نقطة وظل الساحل على رصيده السابق بـ 4 نقاط في ذيل الترتيب العام.



من جانب آخر، تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الـ 9:45 مساء مواجهة القرين والعربي على لقب بطولة كأس الاتحاد للأشبال تحت 13 سنة، ويسبق المباراة مواجهة تجمع بين الكويت والفحيحيل في الـ 8:30 لتحديد المركزين الثالث والرابع.