يحيى حميدان



خرج الفحيحيل بنقطة غالية من ملعب التضامن بتعادلهما 1-1 مساء (الجمعة) في افتتاح الجولة الـ 15. وارتفع رصيد «الاحمر» الى 12 نقطة في المركز السابع، فيما بات لـ «العنيد» 10 نقاط في المركز التاسع المهدد بالهبوط. وسجل البحريني علي حرم للتضامن (54)، وأضاع مهاجم الفحيحيل يعقوب الطراروة ركلة جزاء (73). وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، احتسبت ركلة جزاء اخرى للفحيحيل وانبرى لها السوري مارديك مارديكيان بنجاح، وحصل هرج ومرج في ارضية الملعب عقب صافرة النهاية، ليشهر الحكم هاشم الرفاعي 3 بطاقات حمراء لمساعد مدرب التضامن جمال القبندي واللاعب عبدالعزيز البشر، ولاعب الفحيحيل مشاري الكندري.



المعصب: الحكم ارتكب أخطاء كارثية



من جانبه، قال رئيس نادي التضامن مبارك المعصب في بيان بعد مباراة الفريق مع الفحيحيل أول من أمس: تابعنا بكل اسف ما حدث من مهزلة تحكيمية شهدتها مباراة فريقنا التضامن مع فريق الفحيحيل في مرحلة حاسمة وحساسة من عمر الدوري الممتاز كانت تتطلب تعاملا اكثر جدية وحيادية ونزاهة من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة وتحديدا رئيس اللجنة الشيخ أحمد اليوسف الذي لم يراع حساسية الموقف واهميته في ظل المنافسة الشرسة من اجل تفادي الهبوط للاندية وذلك من خلال اسناده ادارة المباراة للحكم هاشم الرفاعي الذي ارتكب اخطاء كارثية تسببت في ضياع جهود ناد بأكمله وليس فريق كرة القدم فقط.



وفي مباراة أخرى، حقق اليرموك فوزا مهماً بتغلبه على الشباب 3-0 على استاد ثامر وهو الفوز الثاني له في البطولة لينعش آماله في البقاء ضمن الدوري الممتاز بعد ان رفع رصيده الى 9 نقاط، وسجل اهداف اليرموك محترفه كارلوس اندريس (هاتريك) ليتجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة.