عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر بعد الفوز على الشباب بثلاثية دون رد أول من أمس في الدوري أن الانتصار جاء في وقته وبعد طول انتظار لأن الفريق كان يقدم مستويات جيدة دون أن يحصد النقاط، لكن في مباراة الشباب تمكنا من تحقيق الأمرين معا. وأشار حيدر إلى أن «أبناء مشرف» عانوا في المباريات السابقة في كثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق نتائج سلبية منها الإصابات، مؤكدا أن اللاعبين لم يقصروا في أداء واجبهم وقدموا ما لديهم في المباراة، وعلينا من الآن التفكير في المباريات الثلاث المتبقية والتي يجب أن نعتبر كل واحدة منها مباراة تحقيق البطولة.