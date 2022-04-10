هادي العنزي



أكملت اللجنة المنظمة لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم جميع التحضيرات لاستضافة أكثر مباريات شهر رمضان المبارك شهرة وشعبية، والتي تجمع بين فريق الحكومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وفريق مجلس الأمة بقيادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اذ من المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة الـ 9 من مساء غد الاثنين، على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى.



وبهذه المناسبة، أبدى نائب رئيس مجلس الأمة وراعي البطولة أحمد خليفة الشحومي سعادته بإقامة المباراة التي تجمع فريقي الحكومة والبرلمان في دورة الشحومي الرمضانية الرابعة، مضيفا «نعتز بهذه الاستضافة، والمباراة الأخوية الودية بين أعضاء مجلسي الوزراء والأمة أكبر من كونها حدثا رياضيا اعتاده أهل الكويت في مثل هذه الأيام المباركة، فهي مناسبة اجتماعية أيضا تظهر معها الوجه الحقيقي للأسرة الكويتية الكبيرة المتماسكة، ونتضرع إلى المولى العلي القدير أن يعيد شهر رمضان المبارك على وطننا الغالي وهو يرفل بثوب العز والفخار بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد».



إلى ذلك، واصلت دورة الشحومي الرمضانية الرابعة منافساتها الكروية في يومها الخامس مساء الجمعة، حيث تغلب فريق «عيادة 32» على نظيره «المرحوم عبدالعزيز بوفتين» 2-0، فيما فاز «ديوانية الرحاب» على «مودريتش» 4-1، وفي ثالث المواجهات قاد لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق عبدالهادي خميس فريق «مسباحي» للفوز على فريق «K5» بنتيجة 5-2، وخرج فريق «العاشرة» فائزا على «ديوانية خالد» 3-1، كما خرج «قلب الأسد» فائزا على نظيره «العميد سماوي» بنتيجة 2-1، فيما انسحب فريق «الحور» أمام «ديوانية فهد الأحمد» ليتأهل الأخير إلى الدور الثاني. هذا، وتنطلق في الـ 9 من مساء اليوم الأحد مواجهات دور الـ 32، حيث تقام 6 مواجهات، يلتقي في أولاها «البلوز» مع «ديوانية الشهداء»، ويتبعها «المعتصم بالله» مع «روزاريو»، فيما تجمع ثالث المواجهات بين فريقي «ديوانية الجابرية» و«الكماشة»، يليها لقاء يجمع بين «الشمري» و«فيجور»، وفي خامس مباريات اليوم السابع يلتقي «الملوك» مع «خالد الوسمي» وفي آخر المواجهات يلعب فريق النجوم مع نظيره «قريتنا».



من جهته، أشاد رئيس لجنة «الميني قول» التابعة للجنة الأولمبية الكويتية حسن الخواجة بحسن تنظيم دورة الشحومي، وقال «هي الدورة الأولى هذا العام، سواء من حيث التنظيم وقوة المنافسة، أو من خلال مشاركة نجوم منتخبنا الوطني السابقين، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري المميز، وقد شهدت العديد من المفاجآت منذ بدايتها، ونأمل أن نستمتع غدا بأكبر المفاجآت، المتمثلة بالمباراة الودية بين مجلسي الوزراء والأمة، ونأمل أن نحظى بمباراة ممتعة، بحضور جماهيري غفير، ولعل المباراة الأخوية بينهما تظهر مدى اهتمام مجلس الوزراء ومجلس الأمة بالرياضة الكويتية». إلى ذلك، أكد لاعب منتخبنا الوطني السابق لكرة القدم ونادي الكويت عبدالهادي خميس أن دورة الشحومي تمتاز بحسن التنظيم، وقوة المنافسة، مضيفا «تشهد الدورة مشاركة عدد كبير من الفرق ذات المستويات الجيدة، وقد تأهل فريق «مسباحي» إلى دور الـ 32، ونسعى للظفر بلقب الدورة رغم قوة المنافسة، ومشاركة عدد غير قليل من اللاعبين الدوليين السابقين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المنافسة أشد في الأدوار المتقدمة».