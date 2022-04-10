يعقوب العوضي



فاز كاظمة على القادسية 3-0 في المباراة التي دارت بينهما مساء أمس الأول ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة وجاءت نتائج الأشواط: 27-25، 25-21 و25-21 وبذلك رفع «البرتقالي» رصيده إلى 9 نقاط محتلا وصافة الترتيب العام مؤقتا خلف الكويت المتصدر برصيد 11 نقطة فيما استقر رصيد القادسية على 7 نقاط بالمركز الثالث.



وفي السياق ذاته، يلتقي كاظمة مع الكويت في 9:30 مساء اليوم، إذ يتطلع «البرتقالي» لخطف صدارة الترتيب العام للمرة الأولى من «الأبيض» الذي يأمل بدوره في الابتعاد بالقمة والتغريد وحيدا.



من جانب آخر، فازت سيدات الفتاة على سيدات النادي العربي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري العام للسيدات.