ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 15 من دوري stc الممتاز بإقامة مباراتين ستحددان بشكل كبير مواقع المقدمة مع اقتراب البطولة من الحسم وإعلان البطل، حيث يستضيف العربي برصيد 26 نقطة على ملعبه صباح السالم فريق النصر بـ 18 نقطة، ويلتقي القادسية برصيد 26 نقطة مع السالمية الذي يمتلك 25 نقطة على ملعب محمد الحمد.



وفي مباراة العربي والنصر فإن أمل «الأخضر» مازال قائما للفوز باللقب شريطة أن يفوز اليوم والمباريات الثلاث المقبلة وفقدان منافسيه بعض النقاط، وقد دعم «الأخضر» صفوفه قبل أيام بالمهاجم السنغالي أبلاي مبينجيو قادما من الدوري الأوكراني، وبات مؤهلا لخطف النقاط الثلاث لوفرة لاعبيه الأساسيين والاحتياط بإشراف المدرب الكرواتي انتي ميشا.



أما النصر فقد حقق نتائج لافتة في الفترة الماضية، حيث فاز بكأس الاتحاد بعد تغلبه على منافسه اليوم العربي بركلات الترجيح وبلغ دور الثمانية لكأس سمو الأمير بعد فوزه على الجهراء، وقد ضمن لنفسه البقاء في الدوري الممتاز حتى الآن.



وفي مواجهة القادسية والسالمية، فإن الحمل سيكون ثقيلا على مدرب «الأصفر» ناصر الشطي بعدما ساءت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها الخروج من كأس سمو الأمير على يد كاظمة، الأمر الذي أزعج الشطي كثيرا، وصرح بأنه لن يمثل الفريق في الموسم القادم إلا من يستحق، لذلك بات على لاعبي الأصفر وخصوصا أصحاب الخبرة تأكيد قدرتهم على تحسين الصورة عن السابق.



أما السالمية فمازال أمله باقيا في المنافسة على اللقب لكنه صعب للغاية، ويسعى إلى أن يكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى بعدما تحسن حال الفريق إلى الأفضل بعد إسناد المهمة للمدرب محمد ابراهيم.