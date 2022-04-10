يحيى حميدان



أكد مدير الكرة بنادي برقان مصطفى عزيز أن الاستعدادات لمواجهة الساحل غدا الاثنين ضمن الجولة 18 من دوري «stc» للدرجة الأولى تسير بروح عالية رغم فقدان فرصة المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز. وقال عزيز لـ «الأنباء» إن «الذهبي» في مبارياته الثلاث المتبقية أمام الساحل والصليبخات والجهراء لن يكون لقمة سائغة للمنافسين، إذ سيعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط، مشيرا إلى أن برقان سيفتقد غدا لجهود كل من البرازيلي وليام رودريغيز وفواز الخالدي وعلي الحداد لتراكم البطاقات فيما خرج عبدالرحمن الرياحي من حسابات الجهاز الفني حتى نهاية الموسم لإصابته بقطع في الوتر.