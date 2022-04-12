محمد راتب



أكد عضو نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين د. أحمد صباح الملا في تصريح لـ«الأنباء» أن مطالــب الخطباء والأئمة والمؤذنــين الكويتيين وغير الكويتــيين على طاولة مسؤولي وزارة الأوقاف، مشــيرا إلى أن العلاقة بين الوزارة والنقابة تكاملية وإيجابية بامتياز.



جاء ذلك على هامش استقبال ديوان د. أحمد صباح الملا في حطين اللقاء الرمضاني الأول لنقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد أسد عمادي، ورئيس النقابــة أ. د. محمد يوسف الشطي وأعضائها، ومدير إدارة مساجد حولي د. خالد الحيص، وأنور الظفيري وعدد من الأئمة والخطباء، حيث تم عرض جهود النقابة لتوفير ظروف عمل أفضل.



وذكر أن اللقاء سنوي، ويهدف إلى التعرف على أنشطة النقابة وجهودها وأجندتهـــا المستقبلية، والاستمــاع للمطالــب والشكاوى والاقتراحات لتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث الودية، والعيش في الأجواء الأخوية والإيمانية.



وأضاف د. الملا أن حضور المواطنين والمقيمين يدل على الأخوة الإسلامية وعمق الروابط، فنحن كالجسد الواحد، مشيرا إلى أنه وإن كانت النقابة كويتية إلا أن المقيمين لهم صوتهم المسموع فهم يشاركوننا المهام نفسها.



وبسؤاله عن العلاقة بين الوزارة والنقابة، بين أن هناك تعاونا ولقاءات مع مسؤولي الوزارة، متقدما بالشكر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري والوكيل د. فريد أسد عمادي والوكيل المساعد لشؤون المساجد بدر العتيبي على تعاونهم التام مع مطالبنا ومبادرتهم لإيجاد حلول لتطلعات واحتياجات الخطباء والأئمة والمؤذنين.



بدوره، قال د. طارق الطواري فـــي تصريـــح لـ «الأنباء»: إن هذا اللقاء هو الأول للنقابة التي هي مظلة للأئمة والخطباء والمؤذنين كويتيين ومقيمين على حد سواء، موضحا أنه يتم رفع المطالب التي ترد إلى النقابة بشكل دوري من خلال لقائنا أركان الوزارة، وعلى رأسهم الوزير عيسى الكندري ووكيل الوزارة فريد أسد عمادي والوكيل المساعد لشؤون المساجد بدر العتيبي، وقد وجدنا تجاوبا كبيرا واستجابة لأكثر المطالب المقدمة.