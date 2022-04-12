وجه مجلس الوزراء بوقف العمل بالتعيين في الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية.



وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي، في خطابه الموجه إلى الوزراء وحصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه بناء على رفع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء استقالاتهم إلى سمو ولي العهد لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته في خصوصها فقد وجه رئيس الوزراء بالتالي:



٭ وقف التعيين في الوظائف القيادية.



٭ وقف التعيين في الوظائف الإشرافية.



٭ الالتزام بأن يكون التعيين في كل الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية.



٭ وقف النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية.



٭ وقف تجديد وتشكيل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة.



٭ وقف المهمات الرسمية وأي أمور أخرى إلا بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.