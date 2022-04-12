أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع التخطيط والتطوير داود العسعوسي أن الوزارة أصدرت قرارا يقضي بترقية 533 موظفا بالاختيار للعام المالي 2021/2022.



وقال العسعوسي، في تصريح صحافي، إن الموظفين الذي شملهم قرار الترقية بالاختيار هم 505 موظفين في برنامج الشؤون الإسلامية و28 موظفا في برنامج الديوان العام.



وأضاف أن الذين تم اختيارهم في قرار الترقية بالاختيار جاء استنادا إلى قواعد المفاضلة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011، والتي تجعل الأفضلية في الترقية بالاختيار بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة للأقدم في الدرجة المالية الحالية ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية ثم لشاغلي الوظيفة الإشرافية الأعلى ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية ثم الأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا، في حين تكون المفاضلة للوظائف الفنية والمعاونة للأقدم في الدرجة المالية الحالية ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية ثم الأكبر سنا.



وبين العسعوسي أن الترقية بالاختيار تخضع للشروط التالية شملت وجود درجة مالية شاغرة بالميزانية، حصول الموظف على آخر تقريرين فعليين بدرجة ممتاز، بقاء الموظف مدة معينة في الدرجة المرقى منها شريطة ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار فيما عدا الترقية إلى الدرجة (ب) والدرجة (أ)، توصية من لجنة شؤون الموظفين باعتماد الترقية.