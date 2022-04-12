استقبل ديوان الأصفر المهنئين والمباركين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقدم المستقبلين محافظ حولي علي سالم الأصفر حيث تبادل التهاني والتبريكات مع الحضور خلال الاستقبال بهذه المناسبة الفضيلة التي حضرها عدد من الشخصيات والمسؤولين والديبلوماسيين، كما تخلل الاستقبال الأحاديث الجانبية الودية التي عكست الأجواء الرمضانية.



وتقدم محافظ حولي بالشكر للمباركين على حرصهم على الحضور والمشاركة بهذه المناسبة المباركة، مؤكدا أصالة هذه العادات لأهل الكويت في التواصل واستقبال الضيوف والحرص على الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة التي جبلوا عليها منذ قديم الزمن، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر على الكويت وأهلها بالخير والبركة والمحبة، وأن يحفظ وطننا الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.