دارين العلي



تنظم الهيئة العامة للبيئة حملة توعوية تحت عنوان «دورها صح» وذلك في اطار التوعية بأهمية تدوير النفايات وبدء فرزها من المصدر. وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام البيئي شيخة الابراهيم في تصريح لـ «الأنباء» ان الحملة هي الاولى من نوعها في شهر رمضان وتهدف الى التوعية بأهمية فرز النفايات وخاصة البلاستيكية منها من المصدر للعمل على إعادة تدويرها نظرا لمخاطر البقايا البلاستيكية على البيئة.



ولفتت الى ان الحملة عبارة عن مسابقة رمضانية لجمع البلاستيك بالتعاون مع تعاونية مشرف وشركة المعادن والصناعات التحويلية وسيتم خلالها تجميع البلاستيك من قبل المتباريين وعدم رميه مع النفايات الاخرى تمهيدا لإعادة تدويره. وأوضحت ان الاحتفالية الخاصة بالمسابقة ستكون يوم الجمعة 15 الجاري من الساعة 9 الى 10 مساء في ممشى مشرف، ويمكن المشاركة فيها من جميع الفئات والأعمار. ولفتت الى ان الراغبين في المشاركة عليهم التسجيل عن طريق المكتب المخصص في جمعية مشرف او عن طريق الرابط https://forms.gle/aGnjsngvLF9KjFLz7 واستلام الاكياس المخصصة للتجميع والمتوافرة في مكتب التسجيل.



وأشارت الى ان على المشاركين تجميع اكبر عدد او اعلى وزن من البلاستيك من علب واكياس وغيرها على ألا يحتوي الكيس على مواد سائلة وصلبة، وفي حال توافرها سيتم إلغاء الكيس بالكامل ودعت المشاركين الى نشر صورة لبدء التجميع لهاشتاغ «دورها_صح». وأوضحت ان وزن الاكياس سيتم عن طريق شركة المعادن والصناعات التحويلية بينما ستوزع الجوائز لأكبر وزن من الاكياس على الشكل التالي:



٭ الجائزة الاولى 500 دينار.



٭ الجائزة الثانية 200 دينار.



٭ الجائزة الثالثة 100 دينار.