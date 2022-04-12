الفارس رداً على ما يتردد عن وجود تدوير في القطاع النفطي: الحكومة تتخذ العاجل من الأمور فقط

السعود: أهم ما يميز القطاع النفطي هو تلاحم القيادات مع العاملين والنقابات والعمل بروح الفريق

أبناؤنا هم الأصل ونحن نعينهم ونعاونهم للعمل ويدنا ممدودة بالتعاون مع اتحاد البترول والنقابات دائماً

العتيبي: متفائلون بوجود قيادة شابة لمؤسسة البترول.. ونتطلع لأن ترتقي قيادات الشركات بالقطاع النفطي

عباس عوض: رسالتنا اليوم هي أننا دائماً على وفاق مع أي قيادة نفطية تحافظ على حقوق العمال

الهاجري: مثلما طالبنا بتكويت شركة البترول الوطنية فإننا نطالب بتكويت القطاع النفطي كاملاً



أسامة أبوالسعود



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس إن القيادة السياسية لم تبت في استقالة الحكومة حتى الآن، مشيرا إلى ان الحكومة لن تعقد أي اجتماعات أو تتخذ قرارات أو تحضر جلسات مجلس الأمة لأنها مستقيلة.



جاء ذلك في تصريحات للوزير الفارس على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات برئاسة محمد مشعان العتيبي بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح، ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد عقلة العنزي، وجمع كبير من القيادات النفطية والعمالية والعاملين بالقطاع بفندق الريجنسي مساء أمس الأول.



وهنأ الوزير الفارس جموع العاملين في القطاع النفطي بمناسبة شهر رمضان المبارك قائلا: «تشرفت بزيارة أخوية إلى زملائي وإخواني وأخواتي في اتحاد البترول وجميع النقابات، لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فهذه اللقاءات والاجتماعات الرمضانية من عادات أهل الكويت الطيبة.



وتابع: يدنا ممدودة للتعاون دائما مع اتحاد البترول والنقابات بما يحقق الصالح العام ومنها هذه الجوانب الاجتماعية، فأبناؤنا في هذا القطاع هم من يبنون هذا الوطن.



وأشار إلى أن أي مطلب للعمال في القطاع النفطي سيتم النظر إليه، موضحا أن هناك دراسة للقطاع النفطي لتطبيق بيع الإجازات بالتنسيق مع القيادة التنفيذية بالقطاع النفطي.



وفيما يخص ما يتردد عن وجود تدوير في القطاع النفطي، أكد أن الحكومة تتخذ فقط العاجل من الأمور.



وتمنى الفارس التوفيق والسداد لجميع العاملين بالقطاع النفطي، مضيفا «هم الأصل ونحن نعينهم ونعاونهم للعمل في القطاع النفطي».



تلاحم العمال والقيادة



من جهته، وجه الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح الشكر إلى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وأعضاء اتحاد ورؤساء وأعضاء النقابات النفطية على غبقتهم المميزة التي جمعت أبناء القطاع النفطي ككل بالروح الأخوية التي يتميز بها القطاع بالفعل.



وذكر أن أهم ما يميز القطاع النفطي هو تلاحم القيادات مع العاملين في النقابات، والعمل بروح الفريق الواحد، وإن شاء الله يستمر هذا الأمر في المرحلة القادمة بوجود قيادات هذه النقابات المعروف عنهم أنهم دائما يضعون مصلحة الوطن والعمال فوق كل شيء.



وأضاف الشيخ نواف السعود: نحن نتعاون معهم ونأخذ منهم الأفكار النيرة التي يمكن أن نطبقها في القطاع.



وردا على سؤال حول بيع الإجازات، قال الشيخ نواف السعود: صحيح، رأينا القرار الصادر بهذا الشأن الذي يشير إلى أن كل جهة تطبقه بطريقتها، ونحن سنطبق بيع إجازات العاملين في القطاع النفطي حسب اللوائح والإجراءات السارية على مؤسسة البترول والشركات العاملة بها.



مرحلة تفاؤل



من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال البترول محمد العتيبي إن فكرة الغبقة الرمضانية هي للتواصل بين العاملين في القطاع النفطي والموظفين بشكل عام وهي فرصة بمناسبة شهر رمضان المبارك أن نتواصل مع إخواننا في القطاع النفطي وأيضا القيادات النفطية على رأسهم الوزير ورئيس المؤسسة ورؤساء الشركات النفطية.



وأكد انه لم يتم بحث أي مطالب للعاملين خلال هذا اللقاء لأنه مناسبة اجتماعية بين العاملين والقيادات كعادة الشعب الكويتي ككل بأن يكون هناك تواصل مباشر خلال شهر رمضان المبارك وهو اللقاء الأول بعد انقطاع عامين أو اكثر بسبب جائحة كورونا.



وعن وجود تفاؤل بالقيادة الجديدة لمؤسسة البترول، قال محمد العتيبي: بالفعل، نحن متفائلون بوجود قيادة شابة في قيادة المؤسسة، ونتطلع كذلك لأن تكون قيادة الشركات النفطية في قادم الأيام قيادات جديدة ترتقي بالقطاع النفطي ككل، وفي مقدمته عمال القطاع، إلى الأمام.



توافق مع القيادات



من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض «بداية نبارك لجميع العاملين في القطاع النفطي بشهر رمضان المبارك، وهذا الجمع المتميز الذي هو رسالة نوصلها لمن هم خارج القطاع النفطي والذين يروجون بأن هناك خلافات وأحزابا وشحنا بين النقابات والقيادات النفطية وهو كلام غير صحيح بالمرة وما تشاهدونه اليوم هو رسالة وتأكيد على ما يجمع القيادات العمالية وقيادات المؤسسة.



وتابع عباس عوض قائلا «رسالتنا اليوم هي أننا دائما على وفاق مع أي قيادة نفطية تحافظ على حقوق العمال، وان شاء الله لن نختلف، خاصة بعدما تابعنا تصريح رئيس المؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح بخصوص الطاقات الإيجابية والتجديد في المرحلة القادمة».



وأضاف: «نقول للشيخ نواف السعود يدنا بيدك لتقديم جيل صاعد جديد يحقق طفرة في القطاع النفطي مثلما رأينا جهود العمال التي تستحق الإشادة من الجميع خلال أزمة كورونا وحافظوا على الإنتاج والتصدير بمعدلات قياسية».



وعن مطالبهم من وزير النفط ورئيس المؤسسة، قال عوض: «أول مطالبنا كانت الاستعجال في صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين بالقطاع النفطي وأيضا كنا ننتظر مرسوم بيع الإجازات بشكل رسمي، والوزير د. محمد الفارس والشيخ نواف السعود أيضا سيقومان بحل الموضوع لأن قانون العمل بالقطاع النفطي يختلف عن ديوان الخدمة».



وتابع: «لدينا أيضا ملف سلم الأمن، وترقي الجامعيين وتكويت القطاع النفطي بشكل كامل».



من جانبه، طالب رئيس نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية محمد الهاجري بتكويت القطاع النفطي كاملا، مضيفا بالقول «مثلما طالبنا بتكويت شركة البترول الوطنية فإننا نطالب اليوم بتكويت القطاع النفطي كاملا».



باقة ورد



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