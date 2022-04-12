أعلنت وزارة المواصلات عن قيامها بحملة لتحصيل مستحقاتها لدى الغير أسفرت عن تحصيل نحو 9.3 ملايين دينار، أي حوالي 30.5 مليون دولار من الشركات والمؤسسات والأفراد.



وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن هذه الحملة انطلقت 13 مارس الماضي لتحصيل إيرادات مبالغ خدماتها، ومنها الهاتف والفايبر والبرقية والنطاق والمسار وإنترنت الألياف الضوئية وغيرها، مبينة أن هذه الحملة مستمرة حتى تحصيل كل مستحقاتها المالية.



ودعت «المواصلات» جميع المستفيدين إلى سرعة سداد المستحقات المترتبة عليهم تلافيا لقطع الخدمات المقدمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.