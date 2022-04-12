أعلن بنك برقان عن رعايته لجائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل رياضي محلي، وذلك في إطار المبادرات الرياضية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت ودعم تنمية الشباب من خلال الرياضة.



وتم إطلاق جائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل رياضي محلي في العام 2018 لتعزيز مختلف الأنشطة الرياضية وممارسة الرياضة بين الشباب. وتمنح الجائزة لأفضل الرياضيين الموهوبين لتفانيهم في تحسين القطاع بالإضافة إلى إنجازاتهم الرياضية وتأثيرهم الإيجابي على الشباب في هذا المجال. وسيتم منح الجائزة لموسم 2021 /2022 لأفضل لاعب كرة قدم محلي.



وقد علقت رئيس العلاقات والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود الفيلي على هذه الرعاية قائلة: «تؤكد رعاية بنك برقان لهذه الجائزة دعمه الراسخ لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة. وتمثل مبادرات برقان الرياضية مكونا أساسيا من برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يترجم حرصنا على دعم الجهود الهادفة إلى رفع مستوى الرياضة في الكويت وتمكين الرياضيين الشباب الموهوبين».



وأضافت الفيلي «نحن فخورون بشراكتنا مع جائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد المرموقة التي تهدف إلى خدمة أحد قيمنا الأساسية المشتركة المتمثلة في تعزيز رفاهية المجتمع من خلال الرياضة، والارتقاء بهذا القطاع في الكويت عبر تحفيز الأجيال الشابة على الانخراط في مختلف الرياضات والتفوق على كل المستويات. كما أن بنك برقان حريص دائما على دعم المبادرات التي تعزز المشاركة الفعالة في الرياضة وتمكين الشباب بالنظر للدور الفعال الذي يلعبه هذا القطاع في دفع التقدم لصالح جميع أفراد المجتمع الكويتي».



من جانبه، صرح مؤسس الجائزة منصور السنان قائلا «تهدف جائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل رياضي محلي إلى المساهمة في تنمية ثقافة الرياضة في الكويت من خلال تمكين ومساندة الرياضيين الكويتيين من المحترفين والهواة. ويسعدنا دعم بنك برقان لهذه الجائزة، ونحن على يقين من أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في إحداث تأثير مهم على تنفيذ أهدافنا المشتركة».