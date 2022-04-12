يحيى حميدان



انطلقت مساء أمس الأول بطولة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية لكرة القدم على ملاعب الهيئة العامة للرياضة في منطقة السرة وسط اهتمام كبير من قبل المهندسين والاستشاريين الكويتيين الأعضاء. وجاءت نتائج مباريات اليوم الأول حافلة بالإثارة، حيث تغلب فريق «دار المكتب العربي 1» على «دار المشاريع 1» بثلاثة أهداف نظيفة، و«دار مركز طاهر» على «دار عوهة 1» بنتيجة 4-2، و«دار اس اس اتش 1» على «المكتب العربي 2» بستة أهداف دون مقابل، و«دار نزار العنجري» على «دار المكتب العربي 3» بنتيجة 6-2.



وبهذه المناسبة، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، ان الهدف من الدورة الرمضانية الأولي يأتي لرغبتنا في زيادة التعارف والتآلف بين كل المكاتب والدور الاستشارية في أجواء ودية ورائعة، مضيفا أن المنافسة تبدو صعبة، إذ تفاجأنا بمستوى بعض الفرق المرتفع، وهو ما يشير إلى أن التكهن بهوية البطل ستكون صعبة. وأبدى السلمان إعجابه بإقبال الفرق على المشاركة، وهو ما يشجعنا على استمرار هذه الفكرة وفتح المجال أمام إقامة بطولات في ألعاب أخرى لاستقطاب المهندسات الزميلات.



من جهته، أكد عضو إدارة الاتحاد د.عادل المشري، أن الحضور والتفاعل مع الدورة من جانب أكبر المكاتب الاستشارية كانا ممتازين بعدما ارتأينا إقامة مثل هذه الأحداث الاجتماعية المهمة في توطيد العلاقات بين أعضاء المكاتب لممارسة رياضة محببة مثل كرة القدم. وأشار المشري إلى نجاح تنظيم هذا الحدث بمشاركة 16 فريقا في الدورة الأولي، مؤكدا وجود نية لاستمرار هذه الفكرة في الأعوام المقبلة، ونأمل كذلك إقامة بطولة للعبة «البادل» للمهندسات الكويتيات أو من صاحبات المكاتب الاستشارية.



بدوره، أشاد مدير عام مكتب دار نزار العنجري الاستشاري م.نزار العنجري بفكرة اقامة البطولة لزيادة التعارف بين موظفي المكاتب والالتقاء في أجواء حبية والتشجيع على ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن المستوى الفني للمباريات كان ممتازا في اليوم الأول، ومؤكدا انه كان يرغب في المشاركة لولا الإصابة، ومتمنيا استمرار هذه الفكرة وفتح المجال لألعاب أخرى مثل البادل التي بدأت تأخذ اهتماما واسعا من الشباب والشابات.