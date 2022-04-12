عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



بعد انتهاء مباراة القادسية بالخسارة من السالمية بثلاثية دون رد في الجولة الـ15 من دوري stc الممتاز، خرجت جماهير الأصفر غاضبة مما يحدث لفريقها الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الكويت وأحد أعرق الفرق في الخليج وآسيا، وكأنها غير مصدقة ما تشاهده من تراجع في الأداء والنتائج والاخفاق في تحقيق البطولات وانتهاء الموسم للفريق دون بطولة وهو ما لم يحدث منذ سنوات، فآخر لقب حصل عليه الأصفر كان كأس السوبر 2019. وقد ألقى عشاق الأصفر ولاعبوه السابقون سواء في البرامج بالفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي اللوم على اللاعبين تارة والجهاز الفني والجهاز الإداري تارة أخرى، لكنهم بلا شك أجمعوا على أن التخطيط غير المدروس من قبل مجلس الإدارة هو السبب الرئيسي لهذا التراجع الكبير خصوصا في عدم الحفاظ على عدد من اللاعبين المحليين وعدم التعاقد مع محترفين مميزين.



الهاجري: السالمية حسم المواجهة في «الثاني»من جانب أخر، أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بداح الهاجري أن السماوي بسط أفضلية واضحة في مجريات الشوط الثاني، ليخرج متفوقا على القادسية بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري stc للدرجة الممتازة، وقال:«لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، وجاء امتدادا لمباراتنا أمام الساحل في كأس الأمير، ولكن اختلف الحال كليا في النصف الثاني من المواجهة، بعد سيطرة مطلقة للفريق».



مباريات كؤوس



وذكر الهاجري أن مواجهات السالمية المقبلة في الدوري الممتاز ستحمل طابع مباريات الكؤوس، مضيفا أن فقدان نقطة واحدة سيبعدنا بشكل رسمي عن المنافسة على لقب الدوري، أو تحقيق المركز الثاني، وفي المجمل لاتزال بطولة الدوري في الملعب ولم تحسم نتيجتها بعد.



وأشار بداح الهاجري إلى أن التصرف الذي قام به محترف السماوي الإيفواري جمعة سعيد بعد تسجيله هدف التقدم حينما ذهب ليحتفل بهدفه أمام جماهير القادسية بشكل استفزهم ودفع دكة بدلاء الاصفر لإبعاده مما تسبب في الاحتكاك بين لاعبي الفريقين، كان ردة فعل في غير محلها، ولم يقصد الإساءة، وعموما نعتذر لجمهور القادسية، مضيفا ان على اللاعب المحترف أن يتحمل الضغط الجماهيري، حتى وإن تلقى أي إساءة من الجماهير، ويجب ان يكون رده دائما داخل الملعب، ونحن نرفض أي تصرف يسيء الى الأندية الأخرى.



وكان فريقا العربي والقادسية قد تلقيا هزيمة أول من أمس على يد النصر والسالمية مما أضعف فرصهما في المنافسة على اللقب. وجاءت خسارة الأخضر أمام النصر 0-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد صباح السالم أول من أمس ليتجمد رصيد العربي عند 26 نقطة، وارتقى النصر للنقطة 18، وسجل للعنابي محمد دحام (58) ومشعل فواز (93).



أما القادسية فواصل مسلسل خسائره وهذه المرة على يد ضيفه السالمية بثلاثية دون رد ليقفز السماوي الى المركز الثالث بـ 28 نقطة خلف الكويت المتصدر وكاظمة الثاني، فيما بقي الأصفر على رصيده السابق بـ 26 نقطة.