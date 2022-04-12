إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم [email protected]



تعتبر الجولة الـ 15 من دوري stc الممتاز من أكثر الجولات كشفاً لأوراق جميع الفرق، فالكويت تمكن من خطف الصدارة بيده على حساب كاظمة بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، جعل من خلالها المنافسة ثنائية على اللقب بشكل كبير، وقد تكون هناك حظوظ ضئيلة للسالمية الذي تفوق على القادسية بكل شيء وبثلاثية دون رد، لتكون مباريات «الأصفر» المتبقية من أجل تحسين مركزه، ولم يكن غريمه العربي أفضل حالاً وتخلى عن لقبه بطلاً للمسابقة واقعياً بعد السقوط أمام النصر 0-2 في مباراة قدم فيها «العنابي» مستوى مميزا، وعلى مستوى فرق القاع باتت الأمور معقدة وقد نصل إلى الجولة الأخيرة لمعرفة الفريقين الهابطين بعدما تعادل الفحيحيل مع التضامن بهدف لكل فريق وتغلب اليرموك على الشباب بثلاثية دون رد أنعش من خلالها آماله بالبقاء موسم آخر في دوري الأضواء.



«الأبيض».. حقق مبتغاه



ظهر الكويت بشكل تكتيكي مميز أمام كاظمة، خصوصا في بداية المباراة التي ضغط فيها من أجل تسجيل هدف التقدم، وبالفعل حقق مبتغاه وكان لهذا الأمر أفضلية كبيرة على منافسه الذي عجز عن رد هذا الهدف ما ساهم في ترك مساحات كبيرة استغلها «الأبيض» من خلال تشكيل خطورة على المرمى حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني بصورة جميلة، وعلى الرغم من عدم استقباله لأي هدف إلا أن دفاعه لم يظهر بصورة جيدة.



«البرتقالي».. فقد التركيز والمخلّص



من الممكن أن نصف كاظمة في مواجهته أمام الكويت بجملة واحدة فهو على عكس مبارياته السابقة افتقد التركيز في الدفاع فاستقبل هدفين ولم يجد من يترجم فرصه الخطرة في الشباك، حيث كان وسطه نقطة قوة وصارع على الكرة وتفوق في بعض أجزاء المباراة وساهم في إيصال فرص سهلة لمهاجميه الذين أضاعوا طريق المرمى، فيما عاب دفاعه العصبية والنرفزة والتدخلات غير المحسوبة بالإضافة إلى التمركز الخاطئ في العديد من الكرات.



«السماوي».. رايق



قدم السالمية مباراة مميزة أمام القادسية ظهر فيها الفريق بشكل مثالي في جميع خطوطه، ويحسب للمدرب «الجنرال» محمد إبراهيم قراءته الجيدة للمنافس واللعب على مكامن ضعفه وانتظار الفرصة المناسبة للانقضاض عليه، وهو ما حدث مع بداية الشوط الثاني الذي سجل فيه ثلاثية وأضاع مثلها مع حفاظه على التوازن في جميع خطوطه، وعليه فقد استحق بالفعل الانتصار والوصول للمركز الثالث.



«الأخضر».. فردية وفرص ضائعة



أهدر العربي أمام النصر فرصا بالجملة للتهديف لكن ذلك الأمر لا يشفع له خسارته وابتعاده عن المنافسة على اللقب، بل يجب على المدرب الكرواتي انتي ميشا والجهاز الإداري الوقوف على تلك النقطة لأن الفردية في الأداء ومحاولة ظهور اللاعبين خصوصا المحترفين لأنفسهم أكثر من فائدة الفريق أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، وهو تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة، وقد يتسبب بخروج الفريق من كأس سمو الأمير إن لم يتم تنبيه اللاعبين لذلك.



«الأصفر».. ما في روح



بعيداً عن الأمور والجوانب الفنية التي قد لا تنفع في بعض الأحيان عندما تغيب الروح القتالية عن الفريق، فالقادسية أمام السالمية استسلم مبكرا بعد استقباله الهدف الأول، وهناك لاعبون يعانون من تراجع شديد في المستوى والقتال على الكرة، وفي الوقت نفسه من الصعب تصحيح تلك الأمور إن لم تكن هناك جلسة مصارحة بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري لتصحيح شكل الفريق في الجولات الثلاث المتبقية على أقل تقدير من أجل تحسين المركز.



«العنابي».. انضباط وأداء عالٍ



لم يكن تحقيق النصر لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية بمحض الصدفة، إذ ظهر هذا التفوق والتميز في مواجهة العربي، فعندما يقوم المدرب محمد المشعان بقراءة منافسة بطريقة جيدة ويختار التشكيلة المثالية ويقوم اللاعبون بتطبيق فكره، فهو دليل على أن «العنابي» يسير بالاتجاه الصحيح وقد تكون له كلمة في بطولة كأس سمو الأمير إن استمر على هذا المنوال ولكن قبل ذلك تنتظره مواجهة مهمة وصعبة أمام الكويت في الجولة المقبلة لتأكيد تطوره.



الفحيحيل.. نقطة ثمينة



حاول وقاتل وهاجم حتى تحصّل على نقطة واحدة، هذا ما فعله الفحيحيل في مواجهة التضامن، فعندما استقبل هدفا لم يرتبك بل حافظ على وضعه وتوازنه وهاجم بقوة وتحصل على ضربة جزاء أولى أضاعها ثم قبل النهاية بلحظات تحصل على أخرى وتمكن من تسجيلها وقد تكون هذه النقطة أحد الأسباب في حال بقاء الفريق بدوري الأضواء لأنها جاءت على حساب فريق يعاني مثله من مرارة الهبوط.



الشباب.. ماكو شي



يبدو أن الشباب تأثر كثيرا بفترة التوقف، فهو لم يكن موجودا في مواجهة اليرموك من جميع النواحي، فالدفاع كان هشاً كما كان مسالما في الهجوم لذلك استقبل 3 أهداف مستحقة ولم يسجل أي هدف ليصبح في موقف خطير جدا وقد يتراجع مركزا آخر يقربه من الهبوط في الجولة المقبلة إن لم يصحح وضعه ويرتب أوراقه سريعا.



التضامن.. لا يصمد للمرة الثانية



تكرر سيناريو تعادل التضامن للمرة الثانية على التوالي في اللحظات الأخيرة، فبعد تعادله مع السالمية في الجولة الماضية ها هم أبناء الفروانية يتعثرون بذات السيناريو أمام الفحيحيل ما أدخل الفريق في وضع لا يحسد عليه وبات بحاجة إلى مجهود مضاعف ونتائج تخدمه بسقوط باقي المنافسين من أجل البقاء في دوري الأضواء.



اليرموك.. يتمسك بالأمل



قد نقول في هذه الجولة إن الكرة أنصفت اليرموك أخيرا، فهو أحد الفرق التي تقدم مستويات جيدة لكنه لا يحقق الانتصارات، إلا أنه في أحد أهم المواجهات بالدوري حقق هدفين، الأول هو الفوز بنتيجة كبيرة مع تقديم مستوى مميز والثاني هو الاستفادة من تعثر المنافسين الآخرين على النجاة من الهبوط وهما الفحيحيل والتضامن بعد تعادلهما، وبالتالي بات لديه أمل في البقاء بحال تمكن من تحقيق الانتصارات وتعثرت باقي الفرق التي تنافسه على الهبوط.

معلول نجم الأسبوع





استحق مدرب الكويت نبيل معلول أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعدما تمكن من خطف الصدارة وتحقيق الفوز على كاظمة وهو المنافس المباشر له من خلال أداء مميز وتكتيك عال عرف من خلاله كيف يوقف تقدم منافسه، كما يحسب له تبديلاته المدروسة والتي ساهمت في تسجيل الهدف الثاني.





















النجار: هزيمة العربي ليست نهاية العالم

النصر فرض كلمته على العربي (هاني الشمري)

مبارك الخالدي

خفف نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار من خسارة الأخضر أمام النصر 0-2 أول من أمس ضمن الجولة 15 من الدوري الممتاز والابتعاد عن المنافسة على لقب البطولة. وقال النجار عقب المباراة إن الخسارة لم تكن في الحسبان ودخلنا المباراة على أمل تحقيق الفوز.

وأضاف: لا أريد أن أوجه اللوم إلى اللاعبين أو الجهاز الفني، ولكنها كرة القدم ولا يمكن لأي فريق الاستمرار على نغمة الفوز الى الأبد، فالخسارة واردة في عالم كرة القـــدم وهـــي ليست نهايــة العالــم، ولاعبونا لم يقصروا في المباراة وسيطروا على ارض الملعــب بالكامـــل لكنها ليســـت مكتوبة لهم وسنعمل علـــــى تصحيــح الأخطاء والاستعـــداد مجــددا للقادم مــن المباريــات بشكل افضل.

المشعان: فاجأنا «الأخضر» بطريقة لعبنا

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد المشعان بعد الفوز على العربي 2-0 في الجولة الـ 15 من الدوري إنه اختار طريقة اللعب بثلاثة مدافعين في الشوط الأول من أجل إغلاق المساحات نظراً لقوة المنافس في الأطراف ونجحنا في ذلك الأمر وفاجأنا الأخضر من خلالها على الرغم من معاناتنا في الاستحواذ الذي تركناه للأخضر برغبتنا لأننا حضرنا لهذا السيناريو قبل المباراة.

وأضاف: في الشوط الثاني غيّرنا طريقة اللعب ولعبنا مباراة تكتيكية مع المدرب انتي ميشا ونجحنا في تسجيل هدفين بفضل قوة وتفوق اللاعبين الأبطال، مشيرا إلى أنه يحترم العربي كثيرا لأنه الأفضل فنيا في الوقت الحالي مع الكويت.

إلى ذلك، من المقرر أن يتم تجديد التعاقد مع المدرب محمد المشعان لموسم ثان خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما ظهر العنابي معه بمستوى لافت في جميع المباريات السابقة.

في السياق نفسه، أكد مدير الكرة فيصل العدواني أن لاعب الوسط الهجومي محمد دحام مرتبط بعقد مع الفريق لمدة 5 مواسم وأن إدارة النادي لم يصلها أي عرض محلي للتعاقد معه.