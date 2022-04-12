هادي العنزي



شهد انطلاق دور الـ 32 لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم مساء أمس الأول إثارة وندية عالية في المباريات التي أقيمت على ملعب الشحومي في منطقة سلوى، وذلك ضمن منافسات اليوم السابع للدورة التي تقام برعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي.



وتأهل فريق «البلوز» أولا إلى دور الـ 16 بعد انسحاب نظيره «ديوانية الشهداء»، وفي ثاني المباريات حجز «ديوانية الجابرية» مقعده في الدور المقبل بعد تجاوزه «الكماشة» برباعية نظيفة، ولحقه فريق «فيغور» بعد تخطي نظيره «الشمري» بثلاثية نظيفة، فيما ابتسمت ركلات الجزاء الترجيحية لفريق «الملوك» على حساب فريق «خالد الوسمي» بنتيجة 3-2 بعدما تعادلا سلبا في الوقت الأصلي، وسجل «المعتصم بالله» خمسة أهداف في شباك «روزاريو» ليفرض تأهله في مواجهة جميلة لم يسجل فيها خصمه سوى هدفين، وفي سادس المواجهات تألق «قريتنا» أمام خصمه «النجوم» على مدار شوطي المباراة، ليخرج بثلاثية نظيفة ضمنت له مكانا في دور الـ 16 في دورة الشحومي الرمضانية الرابعة.



من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق علي طالب ـ الذي يشرف على إدارة مباريات الدورة ـ أن جميع المباريات سارت دون أي احتجاجات على القرارات التحكيمية سواء من قبل اللاعبين أو إداريي الفرق المشاركة، مضيفا أن دورة الشحومي الرمضانية كشفت عن ثقافة عالية للشباب الرياضي، واطلاع كبير على آخر المستجدات المتعلقة بالقانون الدولي لكرة القدم، ما سهل عليه من مهمة إدارة المباريات بسلاسة ويسر.



وذكر أن المواجهات المقبلة من شأنها أن تكون أكثر صعوبة من الناحيتين الفنية والتحكيمية، نظرا للجودة العالية التي يمتلكها أغلب اللاعبين، وقال «لم يشهر أي من الحكام المشاركين في الدورة البطاقة الحمراء حتى نهاية اليوم السابع، وعدد البطاقات الصفراء يكاد لا يذكر، وهذا يدل على الروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعبون المشاركون، والفهم الجيد من وراء المشاركة»، مشيدا بالتعامل الاحترافي الذي تدار به اللجنة المنظمة للدورة.