مبارك الخالدي



يحتفل فريق الكويت تحت 20 سنة اليوم بتتويجه بطلا لمسابقة الدوري العام وذلك في المباراة التي ستجمعه مع غريمه العربي ضمن الجولة الـ14 والأخيرة للمسابقة.



وكان الكويت قد حسم اللقب قبل جولتين على النهاية بعد ان جمع 39 نقطة، يليه العربي في المركز الثاني بـ31 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 30 نقطة، والنصر وكاظمة في المركزين الرابع والخامس ولكل منهما 28 نقطة. وفي مواجهات اليوم يلعب القادسية مع الشباب وكاظمة مع برقان والجهراء مع الساحل والسالمية مع اليرموك والفحيحيل مع خيطان والصليبخات مع التضامن.