حنان عبدالمعبود



أعلن مدير (أكاديمية هايدو) عبدالله خالد عن انطلاق أنشطة «هايدو ـ كان» الرمضانية للسنة الرابعة على التوالي، بتنظيم فعاليتين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وشركة ماتادور ديزاين، مبينا أن الفعالية الأولى تحت عنوان «نزل وزنك في رمضان» وتقيمها حملة «كان» وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والتي تقام أنشطتها في عدة ملاعب في الكويت بمشاركة ما يقارب 100 مشارك من عمر 17 عاما فما فوق.



وأضاف أن برنامج الفعالية يستمر من السبت إلى الخميس ولمدة 75 دقيقة، يتضمن تمارين لياقة وبرنامج الجري والقوة البدنية بالإضافة الى كرة القدم وتمارين رياضية أخرى مختلفة لإرضاء جميع المشاركين ومساعدتهم على تحقيق هدفهم من المشاركة في البرنامج سواء لاكتساب اللياقة وخفض الوزن أو ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة واستثمار الأجواء الرمضانية للمحافظة على صحة الجسد ولرفع المناعة التي تحمي من الأمراض.



وأشار إلى أن الفعالية الثانية هي البطولة الرمضانية للأكاديميات والتي انطلقت خامس أيام شهر رمضان المبارك وتستمر حتى 20 منه، بمشاركة 16 فريقا من الأكاديميات المعتمدة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبحضور جماهيري تجاوز 300 شخص، مضيفا أن هذه البطولة تقام في ساحة مبارك الكبير النموذجية التابعة للهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم وشركة ماتادور ديزاين وحملة (كان) وهايدو (كان).



ويأتي حرص حملة (كان) على تنفيذ البرامج الرياضية بناء على ما طرح في مؤتمر سرطان القولون والمستقيم الذي نظمته حملة (كان) في 27-28 مارس 2022 فإن الباحثين ربطوا بين الغذاء غير الصحي والزيادة في وقوع سرطان القولون والمستقيم الذي يحتل اليوم للأسف المركز الأول بين الرجال والثاني بين النساء، لذا يعتبر الحرص على الغذاء الصحي وتخفيف الوزن وممارسة الرياضة أهم عوامل الوقاية من أمراض عديدة، أهمها سرطان القولون والمستقيم، كما أن محاربة التدخين، وهي الآفة الكبرى التي تسبب أمراضا عديدة وتثقل كاهل الخدمات الصحية تصبح أكثر قبولا عند من يمارسون الرياضة التي لا يتم اكتمال الاستمتاع بها إلا بإيقاف التدخين وصحة الرئة.