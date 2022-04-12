أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقديم لمقاعد المنح الدراسية المطروحة من دولة قطر الشقيقة لأبناء الكويت، وذلك لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2022/ 2023 وعددها مقعدان دراسيان بإحدى كليات جامعة قطر وتخصصاتها المختلفة، وذلك بناء على نسب القبول التي تحددها كل كلية والقدرة الاستيعابية لها، على أن يتم طلب الالتحاق ودفع رسوم التقديم الإلكتروني (200 ريال قطري) عبر الموقع الإلكتروني لجامعة قطر http://www.qu.edu.qa/admission، فعلى الطلبة استيفاء الشروط المطلوبة من جامعة قطر، علما أن قبول الطالب المستجد في كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة يكون بصورة تنافسية وأن قبول الطالب للدراسة في الجامعة يعد شرطا أساسياً للحصول على المنحة الدراسية.



ولاستكمال إجراءات الضم للمنح يجب على المتقدم استيفاء الآتي: ان يكون كويتي الجنسية، ان تكون الشهادة الثانوية الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة القطرية بدولة الكويت، الا يتعدى عمر الطالب المتقدم للبكالوريوس 23 سنة، أن يكون المتقدم غير موظف، صورتان من جواز السفر، صورتان عن البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر، صورتان من شهادة الميلاد، لمن يهمه الأمر من التأمينات الاجتماعية توضح أن الطالب غير موظف، عدد 2 صورة شخصية حديثة بقياس 6x4، ان يكون التخصص المقبول فيه الطالب أحد التخصصات التي توفرها الوزارة في خطة البعثات السنوية.