واصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهوده في توزيع وجبات افطار الصائم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك ضمن اطار حملة «تواصل بالخير في شهر الخير» الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية.



وتواجد فريق «بيتك» التطوعي مع فريق الهلال الأحمر في مواقع مختلفة في الكويت لتغطية اكبر عدد ممكن من الصائمين في تلك المواقع، حيث تؤكد هذه المبادرة التي دأب «بيتك» على تنفيذها سنويا، الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والحرص على تعزيز الروح التطوعية، والمساهمة في غرس وتعميق مفهوم العطاء.



ويشمل برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير»، انشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصل مع الجمهور، ومسابقات قرآنية، وفعاليات رياضية وشبابية بالتعاون مع V-Thru، بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع.



ووقع «بيتك» ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل الاتفاقية مشروع افطار صائم و«ماجلة رمضان» بهدف دعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود بسلة مواد غذائية واستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وتعتبر الاتفاقية امتدادا للشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي أثمرت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية والانسانية داخل الكويت وخارجها.



وتتماشى جهود «بيتك» المجتمعية مع إستراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس حرصه على الاضطلاع بدوره الاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي وتكثيف الجهود في شهر رمضان، بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.