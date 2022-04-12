

عقدت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية جمعيتها العمومية العادية عن عام 2021 بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء في الجمعية، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة أحمد الصراف شرحا مفصلا عما قامت به الجمعية خلال 2021.



وعبر الصراف عن ارتياحه لما قامت به الجمعية خلال الفترة الماضية، والتحديات التي سادت وفرضتها جائحة «كورونا»، موضحا ان التقرير السنوي للجمعية يعكس حجم ونوعية الأعمال والأنشطة الخيرية التي قامت بها الجمعية العام الماضي، وهي أنشطة ومبادرات متنوعة عكست نهج الجمعية في العمل الإنساني.



وأضاف أن جمعية الصداقة الكويتية الانسانية تسعى الى تطوير وتنويع وسائلها بدعم من أهل الخير، فبدون مساندتهم ما كان من الممكن للجمعية الانطلاق وممارسة رسالتها الانسانية خلال الفترة القصيرة من عمرها، كما أن الجمعية واصلت دورها الإنساني، معبرا عن شكره وتقديره لكل من ساهم بدعم أعمالها الخيرية، متمنيا استمرار الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة للجمعية.



من جانبه، قال المدير العام للجمعية خالد بن سبت إن الجمعية مستمرة في مشاريعها الخيرية، وستتم زيادة حالات المساعدة للأسر المتعففة الخاصة بدفع الرسوم العلاجية والتعليمية لمن يستحقها من المعسرين.