أصدرت جمعية النجاة الخيرية تقرير الاستدامة لأعمالها ومنجزاتها لعام 2021 تحت عنوان «أثر دائم.. وعطاء مستمر»، والذي يغطي برامج وأنشطة الجمعية في ذلك العام، كما ألقى الضوء على التزام الجمعية بممارسات الاستدامة، فضلا عن تحسين الهيكل الداخلي، ورفع الكفاءة، وتشجيع ممارسات الحوكمة والشفافية في جميع أنشطتها وبرامجها. وأوضح المدير العام محمد الانصاري أن النجاة اعتادت منذ 6 سنوات على إصدار التقرير بشكل دوري سنويا، وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير بصورة سنوية، وكانت من أوائل الجمعيات الخيرية التي التزمت بهذا النهج مقدمة من خلاله الدليل على مراعاة أصحاب العلاقة والمصالح داخليا وخارجيا والتواصل معهم واطلاعهم على ما يفيد التزامها بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت التنموية لـ 2035.