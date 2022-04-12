حرصا منها على تغطية جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتواصل بين روادها وزائريها، تحتفل شركة طفل المستقبل «Future Kid» بإقامة حفلات القرقيعان بجميع فروعها في الكويت، وذلك بمناسبة شهر رمضان الفضيل.



وسيتضمن الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية وتقديم فقرات متنوعة من التراث الكويتي، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 12 رمضان في جميع الفروع.



وتهتم «طفل المستقبل» بالاحتفالات الشعبية والاجتماعية التي يمارسها المجتمع الكويتي خلال شهر رمضان الفضيل، وإقامة أنشطة ترفيهية كل عام احتفالا بهذه المناسبة، حيث يقوم الأطفال بارتداء أزياء شعبية خاصة بهذه المناسبة وتوزع عليهم الحلوى ويرددون الأناشيد الخاصة بالقرقيعان، بالإضافة الى العديد من الفقرات المحببة الأخرى كعروض الشخصيات الكرتونية وغيرها.