محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية محمد العمر بأنه تم تنظيم بطولة جمعية العديلية الأولى للبادل خلال شهر رمضان المبارك في ملعب البادل بجانب نادي اوكسجين، تشجيعا ودعما للأنشطة الرياضية للشباب.



وأضاف أن البطولة شهدت إقبالا كبيرا من الشباب المشاركين، حيث تم تسجيل 45 فريقا زوجيا بعدد 90 لاعبا، وشهدت البطولة منافسة قوية، وتمت إدارة المباريات من قبل طاقم تحكيم بإشراف رئيس التنظيم معتوق عبدالله المعتوق، وطاقم حكام مكون من كل من أسيل الشاهين، وعلي الراشد، وعبدالله الراشد، ومحمد بورحمه، وسلامة العنبر. وأوضح العمر أن البطولة التي ستستمر في السنوات المقبلة لاقت إقبالا وتواجدا كثيفا من أبناء المنطقة، وجرت البطولة في أجواء رمضانية جميلة، وحازت رضا واستحسان الحضور.



وتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد العمر، ورئيس اللجنة الفنية براك بوعركي، وأعضاء مجلس الإدارة، وتم رصد جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول رشيد البدر وعبدالعزيز معيوف على جائزة مقدارها 1500 دينار، بينما حصل الفائز بالمركز الثاني والمكون من فواز العجمي وحسين دشتي على 1000 دينار.