صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري بأن بيت الزكاة نفذ مشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر المسجلة لديه داخل البلاد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وتم توزيع هذه السلال صباحا ومساء بعد أن أرسل البيت رسائل نصية إلى الأسر المستحقة لهذه السلال بتاريخ ووقت الاستلام. وأوضح المري أن البيت مستمر بتقديم مساعداته المالية والعينية للأسر المسجلة لديه داخل البلاد، حيث بلغ إجمالي المساعدات المالية التي قدمها في مارس الماضي 2.105.130 دينارا (مليونين ومائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثون دينارا) استفادت منها 6.702 أسرة، تضم عدة فئات مثل المطلقات والأرامل والأيتام والعجزة وكبار السن ممن لا دخل ماليا لهم ولا معيل، وأيضا من يعانون من أزمات مالية مؤقتة، مشيرا إلى أن البيت مستمر في تقديم مساعداته المالية لجميع الفئات التي تستحق المساعدة.