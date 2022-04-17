يحيى حميدان



حصل فريق «اس اس اتش 1» على لقب دورة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الأولى في كرة القدم بعد فوزه على «دار مركز طاهر» بخماسية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت الخميس الماضي على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة السرة، فيما نال «دار عوهة 2» المركز الثالث بعد تغلبه على «دار السور 2» برباعية نظيفة.



وقام رئيس الاتحاد م.بدر السلمان وأمين السر م.حمود الزعبي وأمين الصندوق م.جابر ابو الحسن وأعضاء مجلس الإدارة د.عادل المشري وم.سعدون العيسى وم.نزار العنجري ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد بتتويج الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات وكأس البطولة، كما تم تكريم طاقم الحكام المكلف بإدارة المباريات.



هذا، ونال ستيفن من «اس اس اتش 1» جائزة أفضل حارس مرمى، وعبدالله سالم من «اس اس اتش 1» جائزة أفضل لاعب، وحصل لاعب «دار مركز طاهر» محمد عبدالرؤوف على جائزة هداف البطولة، وتم على هامش المباراة النهائية توزيع جوائز عديدة للجماهير الحاضرة للملعب.



من جهته، قال م.بدر السلمان أن النسخة الأولى من الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس بفضل الجهود الإعلامية والإدارية والتنظيمية التي تمت، بالإضافة إلى تعاون الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة على توفير الملاعب والحكام لنا طوال فترة الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الإقبال كان كبيرا على المشاركة في الدورة الأولى، وهو ما يشجعنا على إقامتها في السنوات المقبلة وتوسيع دائرة المشاركة بها مع وجود اتجاه لفتح ألعاب أخرى مثل «البادل».



وقال السلمان: اليوم الختامي خرج كاحتفال مميز، وساعدنا كذلك أن الجو كان جميلا وجاء الوضع العام كأنه «ديوانية رياضية» لمنتسبي الاتحاد والجماهير الحاضرة للملعب. من ناحيته، أوضح م.حمود الزعبي، أن إقامة هذه الدورة جاءت بعد عامين من التوقف بسبب جائحة «كورونا»، وان هذه البطولة الرمضانية هي باكورة الأعمال بالنسبة لنا وخرجت بشكل طيب وفي توقيت طيب بالشهر الفضيل، مشيدا كذلك بدور المنظمين الذين أخرجوا البطولة بشكل احترافي بعدما عملوا بجد لتفادي أي سلبيات وما يؤكد نجاحهم هو رضا الجميع عن التنظيم ونطمح لمزيد من هذه الفعاليات في المستقبل. بدوره، أعرب د.عادل المشري عن سعادته بنجاح الدورة الرمضانية الأولى للاتحاد من جميع النواحي، مؤكدا أن السنوات القادمة سيكون التنظيم أكبر وأفضل بوجود فرق أكثر وشروط أوسع لرفع المستوى العام للدورة.