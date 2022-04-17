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لم يتغير شيء على مستوى صدارة دوري stc الممتاز مع ختام الجولة الـ16، بعد أن انحصر الصراع بين الكويت المتصدر الذي حقق فوزا صعبا على النصر 3-2، وكاظمة الذي عبر التضامن هو الآخر بصعوبة 2-1، فيما استعاد العربي المركز الثالث بعد فوزه المستحق على الشباب 4-1، وارتقى الأصفر الى المركز الرابع بتحقيقه الانتصار على الفحيحيل بهدفين دون رد، بينما كانت القفزة الكبيرة والمستحقة لليرموك الذي تغلب على السالمية 3-2 جعلته يرتقي لأول مرة منذ انطلاق الدوري من المركز الأخير إلى السابع، وكان سببا رئيسيا في تراجع السماوي إلى المركز الخامس.



الأبيض.. فوز وتراجع بالمستوى



لم يظهر الكويت بالمستوى المطلوب أمام النصر لكنه حقق ما أراد وهو الفوز والبقاء في صدارة الدوري لجولة أخرى، وهو ما بحث عنه في المباراة، لكن على المدرب نبيل معلول الحذر من هذا الأمر لاسيما أن فريقه كان مفتقدا التركيز معظم فترات المباراة ما صعب من مهمته كثيرا خصوصا في مسألة فقدان الكرة بصورة متكررة في وسط الملعب، الأمر الذي جعل مهمة مدافعيه صعبة وخير دليل استقباله هدفين.



البرتقالي.. انتصار مهم



حقق كاظمة العديد من المكاسب في مواجهة التضامن أهمها الفوز والنقاط الثلاث التي أبقت المنافسة على اللقب مفتوحة على مصراعيها وقد تمتد حتى الجولة الأخيرة، وعلى الرغم من عدم تقديم البرتقالي المستوى المأمول إلا أنه بهذا الانتصار تمكن من تجاوز خسارته أمام الكويت بالجولة الماضية وفقدان الصدارة بوقت سريع لم يتجاوز الأسبوع وهو أمر مهم في هذا التوقيت، وبات عليه تحقيق انتصارين على أمل خسارة الكويت أمام الشباب أو العربي بالجولة الأخيرة أو تعادله في كلتيهما.



الأخضر..عودة وتجربة مفيدة



تعتبر مواجهة الشباب مفيدة للعربي من جميع النواحي، فالفريق بعدما فقد المنافسة على اللقب بات يبحث عن تصحيح مساره بالعودة إلى الانتصارات وهو ما تحقق، كما قام بتجربة لاعبيه الشباب والمصابين وقد أظهروا مستوى جيدا بالإضافة إلى زيادة انسجام مهاجمه الجديد أبلاي الذي تمكن من تسجيل هدفين، والأهم من هذا كله استعادة المركز الثالث مع عودة اللعب الجماعي الذي كان مفقودا في الجولات الماضية.



الأصفر.. فوز بتوقيت مهم



رغم انتهاء موسم القادسية بشكل أكيد دون تحقيق أي لقب رسميا، إلا أن فوزه على الفحيحيل كان مهما من الناحية المعنوية للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطنــــي ناصــــــر الشطي الذي يتضح من خلال تشكيلته أن هناك تغييرا كبيرا سيحدث في الفريق الموسم المقبل من ناحية استبعاد عدد كبير من اللاعبين وإحلال عدد آخر من اللاعبين بصفة أساسية، وسيكرر هذا الأمر في المباراتين المتبقيتين من الدوري وكله أمل أن يصل للمركز الثالث على أقل تقدير.



السماوي.. صدمة وثقة زائدة



لم يكن السالمية حاضرا في الشوط الأول أمام اليرموك من جميع النواحي وزاد عليها الثقة الزائدة للاعبيه ليعاقبهم المنافس بثلاثة أهداف مستحقة، وعندما استفاق الفريق ورتب صفوفه كانت العودة صعبة جدا رغم تسجيلهم هدفين من ركلتي جزاء إلا ان هذه الخسارة ابعدتهم رسميا عن المنافسة على اللقب وكذلك أفقدتهم المركز الثالث، وبات عليهم العمل من جديد بنفس القوة التي ظهروا عليها أمام القادسية وإلا سيبقى في المركز الخامس حتى نهاية الدوري.



العنابي.. مباراة كبيرة وخسارة مؤلمة



قدم النصر مباراة كبيرة أمام متصدر الدوري الكويت وكان قريبا على أقل تقدير من تحقيق نقطة التعادل، فلم يتأثر باستقبال هدف مبكر وعاد بالتعادل، وعندما طرد لاعبه عمر ميداني ظل ثابتا بل سجل هدف التقدم حتى طرد معاذ الظفيري واستقبل هدف التعادل من ركلة جزاء غير صحيحة، ثم تلقى هدفا ثالثا بسبب النقص العددي ورغم ذلك قاتل حتى النهاية من أجل التعادل لكنه لم يتمكن من ذلك.



اليرموك.. صحح المسار



لم ينتظر اليرموك أن تخدمه نتائج الفرق الأخرى حتى يتقدم خطوة أخرى من أجل البقاء بدوري الأضواء عندما أظهر شخصية مميزة وعنيدة أمام السالمية تقدم من خلالها بثلاثية مستحقة، لكنه تراجع للخلف كثيرا في الشوط الثاني بعد استقباله هدفا في نهاية الشوط الأول وهدفا ثانيا مع بداية الثاني، ورغم ذلك قاتل حتى النهاية وصمد وحافظ على الانتصار الغالي أمام أحد أقوى فرق الدوري هذا الموسم.



الفحيحيل.. يفتقد المخلص



قدم الفحيحيل مباراة مميزة أمام القادسية وسيطر على جزء كبير من مجرياتها ورغم تقدم المنافس بهدف مبكر إلا أنه كان ندا قويا وهاجم بقوة ووصل كثيرا لمرمى الأصفر لكنه افتقد المهاجم الذي ينهي هجماته المتكررة في المرمى ومن بينها ركلة جزاء ضائعة، لذلك عليه الاستمرار بنفس النهج الذي سيمنحه البقاء في نهاية المطاف لكن بشرط أن يجد من يترجم الفرص إلى أهداف.



الشباب.. مشتت ويقترب من الهبوط



يدرك الشباب تماما أن المستوى الذي ظهر عليه أمام العربي وتسبب في خسارته وضعه في موقف لا يحسد عليه، واذا استمر فسيكون باب دوري الدرجة الأولى مفتوحا على مصراعيه لاستقباله الموسم المقبل لاسيما أن مواجهته المقبلة ستكون أصعب أمام متصدر الدوري الكويت، لذلك إن لم يستفق سريعا في الجولة المقبلة فقد يكون الأوان قد فات على تصحيح وضعه.



التضامن.. نفس الأخطاء



لم يتعلم التضامن من أخطائه في الجولات الماضية ليكمل المشوار بذات الصورة أمام كاظمة ليسقط من جديد وبات قريبا جدا من الهبوط، فهو لم يستفد أولا من ترجمة ركلة الجزاء التي سنحت له ليصبح هو من يبحث عن التعادل بعد استقبال مرماه هدفا، وعندما عاد بالتعادل لم يتمكن من الاحتفاظ حتى بالنقطة الواحدة وعاد دفاعه الى ارتكاب الأخطاء واستقبل هدف ثان عجز عن تعويضه ليصبح موقفه معقدا جدا وبات بقاؤه مرهونا بنتائج الآخرين.





حيدر نجم الأسبوع

كاظمة و اليرموك - احمد علي

استحق مدرب اليرموك الوطني أحمد حيدر أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعدما قدم فريقه مستوى مميزا أمام السالمية حقق من خلاله انتصارا مهماً وثميناً قفز من خلاله الفريق من المركز الأخير إلى السابع مواصلا تحقيق الانتصارات بعد فوز مهم على الشباب في الجولة الماضية وهو أمر يدل على التطور الكبير الذي طرأ على الفريق في القسم الثاني.























مندني: العربي عانى الإرهاق

مبارك الخالدي



أشاد عضو مجلس الادارة رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني بالفوز على فريق الشباب 4-1 في ختام الجولة الـ 16 لدوري stc الممتاز.



وقال مندني، في تصريحات عقب المباراة: ان الأخضر قدم مباراة جيدة على مدار الشوطين استعاد من خلالها نغمة الفوز واطمأننا على الحالة البدنية للاعبينا المصابين، وهي من مكاسب المباراة. واضاف ان العربي عاني إرهاقا كبيرا بسبب ضغط المباريات، كما لا يمكن تجاوز التأثير الفني بعد تغيير المحترفين وهم بحاجة الى وقت لتحقيق الانسجام، مؤكدا أنه لم يكن هناك تدن في المستوى.



وعن مواجهة السالمية في بطولة كأس سمو الأمير، قال مندني: نتوقع أن تظهر المباراة بشكل مميز والأوراق مكشوفة بالنسبة للفريقين ونتطلع لتقديم مباراة تليق بهما.

الخالدي: الخسارة أمام اليرموك غير مبررة

هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي أن خسارة فريقه أمام اليرموك 2-3 ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري stc للدرجة الممتازة تعد مسؤولية مشتركة، ولا يتحملها اللاعبون فقط، وأن «السماوي» لم يكن جيدا في الشوط الأول، وعاد قليلا في الشوط الثاني، لكن العودة لم تكن كافية لتدارك الخسارة، ولم يسعفنا الوقت. مباركا لليرموك الفوز لعبا ونتيجة. وذكر الخالدي أن السالمية مطالب بتعديل أوضاعه سريعا قبل الجولتين المقبلتين بالدوري، ومواجهة العربي في الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير، وقال: «نحن جميعا مطالبون بتحقيق إنجاز في الموسم الحالي، وعليه يجب تقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة وصولا لأفضل نتيجة ممكنة»، لافتا إلى أن السماوي يعاني من عدم ترجمة الفرص الكثيرة التي يتحصل عليها إلى أهداف.

الشطي: القادسية لختام جيد للموسم

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب القادسية ناصر الشطي عقب الفوز على الفحيحيل 2-0 في ختام الجولة الـ16 من دوري stc الممتاز، انه يسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة على الرغم من تسلمه مهمة قيادة «الأصفر» في فترة صعبة لمدة شهرين حتى الآن بسبب عدم اختياره المحترفين واللاعبين المحليين والمعسكر، كل تلك الأمور تزيد من صعوبة المهمة لكنه متفائل بشكل كبير في الموسم المقبل.



وأضاف: «خلال المباريات السابقة عانينا من غياب عدد من اللاعبين والمشاركة من دون مهاجمين ما جعلنا نقوم بتوظيف بدر المطوع كمهاجم وهمي لكنني حتى الآن غير راض عن أداء الفريق بشكل عام لذلك نحن مقصرون بحق جمهور القادسية الذي يستحق الأفضل».

حيدر: «اليرامكة» سيقاتل حتى النهاية

عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب اليرموك أحمد حيدر بعد الفوز على السالمية، أن الفوز لم يكن سهلا أمام منافس يسعى لتحقيق مركز متقدم بالدوري ويمتلك لاعبين مميزين معظمهم يتواجدون في المنتخب وفاز في الجولة السابقة على العربي. وقال:«أظهرنا شخصته الفريق بعدما فقدها لفترة لذلك نسعى لإثبات وجودنا في الساحة وندرك أن كل مباراة نلعبها بمنزلة تحقيق بطولة».



وأشار حيدر إلى أن اليرموك تقدم بثلاثية مستحقة وبتكتيك عال على «السماوي» الذي عاد بهدفين من ركلتي جزاء نحترم من خلالهما قرار الحكم، لافتا إلى أنه حرص على إغلاق العمق لاعتماد المدرب محمد إبراهيم على اللعب بمهاجمين ونجحنا في ذلك، مؤكدا أن فريقه سيقاتل حتى النهاية للبقاء في الدوري الممتاز.