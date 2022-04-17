اختتم بنك برقان رعايته لمنافسات الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية الأول لموسم 2021-2022، التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان.



وتعكس رعاية البنك لهذا الدوري التزام البنك بتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت ودعم تنمية الشباب من خلال الرياضة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على تطوير المجتمع.



وخلال الجولة الختامية تم تكريم بنك برقان كونه الراعي البلاتيني وأيضا جميع الرعاة من قبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات تقديرا لدعمهم وجهودهم خلال الدوري.



وفي ختام البطولة احتل نجم مركز الكويت للفروسية علي الخرافي المركز الأول لينال لقب بطل الموسم بجدارة، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس عبدالله العوضي، فيما ذهب المركز الثالث للفارس عبدالرحمن الفزيع.



وفي معرض تعليقها في اختتام الدوري، تقدمت مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصه النجادة، بالتهاني لجميع الفائزين، مؤكدة استمرار دعم البنك لدوري اتحاد الفروسية الكويتي وكل الأنشطة والفعاليات الرياضية المهمة في الكويت انطلاقا من إيمان البنك بأهمية دعم هذا القطاع لتحقيق النمو المستدام، والنهوض بمستوى الرياضيين والفرسان الكويتيين ليتمكنوا من المنافسة والتميز في البطولات الدولية.