عبدالعزيز جاسم



أقام النادي الكويتي للغوص والإنقاذ غبقته الرمضانية بحضور رئيس النادي م.طلال السرحان وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والإعلامية، وذلك بديوان أمين السر للنادي محمد الصرعاوي.



وقام أعضاء النادي بتبادل التهاني خلال الغبقة، خصوصا بعد فوز رئيس النادي السرحان بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للغوص وكذلك حصول عدد من أعضاء النادي على مناصب دولية بالإضافة إلى تحقيق اللاعبين أرقاما شخصية وطنية وعربية جديدة خلال مشاركاتهم في البطولات السابقة. وبهذه المناسبة، قال رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ طلال السرحان، ان النادي يحرص على إقامة هذا التجمع، والذي نتشرف من خلاله بتواجد جميع داعمي النادي، مضيفا: «حققنا العديد من المكاسب خلال سنة عمل واحدة من جميع النواحي سواء من ناحية الحصول على مناصب دولية وعربية وصلت لـ 5 مناصب وكذلك على مستوى مشاركة اللاعبين واللاعبات الأبطال في جميع البطولات التي تواجدوا فيها رغم قصر فترة إنشاء النادي منها تحقيق لقب البطولة العربية المركز الأول والثالث»، مشيرا إلى أن هناك مخطط لاستضافة الكويت لعدد من البطولات خلال عام 2023 لكن علينا إعداد طاقم حكام وهو ما تحقق بتخريج 47 حكم منهم 7 تحصلوا على الإجازة الدولية.



من جانبه، قال السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية في القنصلية الأوكرانية ايفان سيهيدا أنه سعيد بالتواجد في هذا التجمع ويتشرف بتلبية الدعوة، لافتا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك تبادل للخبرات بين الكويت وأوكرانيا في مجال الغوص لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك، والتي نأمل أن تنتهي قريبا، ومؤكدا أن الكويت كانت الداعم الأول لبلاده خلال الحرب ومن بعدها جاء الدعم من عدد من الدول.