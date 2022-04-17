هادي العنزي



اختتمت مساء أمس السبت دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، بحضور ورعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي، وقد جمعت المباراة النهائية بين فريقي «المرحوم دعيج الخليفة» ونظيره «قرينتا»، على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى، وسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريق «المرحوم عبداللطيف الفضالة» وفريق «الأبرز».



ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 4000 دينار، فيما ينال صاحب المركز الثاني مبلغ 2500 دينار، كما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 1500 دينار، وقد شارك في دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم 66 فريقا، وتم نقل مبارياتها على الهواء مباشرة عبر تلفزيون سكوب، ومنصة NXT الإلكترونية، بتعليق المتألق بدر الشداد.



وقد أقيمت مواجهات الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي مساء الجمعة، حيث شهدت مواجهات تنافسية حتى دقائقها الأخيرة، حيث تمكن فريق «المرحوم عبداللطيف الفضالة» من تخطي فريق «ديوانية مشاري العازمي» 1-0، وبذات النتيجة تخطى فريق «قرينتا» نظيره «مسباحي»، فيما سجل فريق «المرحوم دعيج الخليفة» هدفين في شباك فريق «شحومي الجهراء» ليحجز ثالث بطاقات الدور نصف النهائي، وجاءت المواجهة الرابعة لمصلحة «الأبرز» بفوزه على «ديوانية الرحاب» 2-1.



وحضرت ركلات الجزاء الترجيحية بقوة في الدور نصف النهائي لتكون فيصلا بين الفرق الأربعة وصولا إلى المباراة النهائية، فبعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي للمباراة بين «دعيج الخليفة» و«الأبرز»، ابتسمت «الترجيحية» للأول 2-1، كما تمكن «قرينتا» من حجز البطاقة الثانية للنهائي بركلات الترجيح أيضا، بتغلبه على «المرحوم عبداللطيف الفضالة» 3-2، في مباراة انتهى شوطاها بالتعادل السلبي.



هذا، وقال أخصائي العلاج الطبيعي د.عبدالتواب فؤاد إن دورة الشحومي لم تشهد إصابات خطرة وجاءت في أغلبها التواء في مفصل الكاحل، أو كدمات سطحية تم التعامل معها في حينها، مضيفا: «متابعتنا للاعبين تكون قبل وأثناء وبعد المباراة، سواء من حيث النصائح والإرشادات الطبية، أو اتخاذ تدابير صحية وقائية لمن يعاني من ألم عضلي خفيف عارض، وبما يضمن معها مشاركته دون متاعب عضلية».



وأكد أن اتباع الإجراءات الوقائية الرياضية للاعبين من شأنه عدم إصابتهم أثناء المباريات، أو التخفيف من أثرها على أقل تقدير، مبينا من شأن إعطاء وقت كاف لعملية الإحماء، وإطالة العضلات أن يمنع الإصابة أو يقلل منها بشكل كبير أثناء المباراة.



من جانبه، أشاد الحكم عبدالرحمن الكندري بتعاون لاعبي جميع الفرق المشاركة في الدورة، وقال: «بداية نشكر اللجنة المنظمة على حسن التنظيم رغم مشاركة أكثر من 660 لاعبا كما نشيد بتعاون وتفهم جميع اللاعبين لقرارات الحكام، وذلك نتيجة اضطلاعهم الجيد على آخر القوانين الدولية المتعلقة بقوانين الكرة ما ساعدنا كثيرا في إدارة المباريات منذ اليوم الأول للدورة».