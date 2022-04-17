اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة «ميني قول للصم وذوي السمع الرمضانية الأولى» التي تنظمها اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ونادي الصم الرياضي.



وحجز فريقا سعد الحوطي ومحمد كرم بطاقتيهما في دور الثمانية بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني على التوالي في المجموعة الرابعة، فبعد خسارته أمام «كرم» 2-3 تفوق «الحوطي» على فريقي فيصل الدخيل 3-1، ومحمد جراغ 5-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تعادل «كرم» مع «جراغ» 1-1، ومع «الدخيل» 3-3، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.



من جانب آخر، تابع وفد رياضي من نادي الطموح برئاسة هدى الخالدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي منافسات البطولة التي تقام على صالة نادي الصم الرياضي بدعوة من حسن الخواجة رئيس لجنة كرة الهدف الصغير «ميني قول» ورئيس اللجنة المنظمة.



وعبرت هدى الخالدي عن إعجابها الشديد بهذه اللعبة الجديدة وبمستوى التنظيم والمشاركة، وقالت: «استمتعنا كثيرا بهذه اللعبة الجميلة وسنقوم بدور داعم تجاهها، إذ سنسعى بالتعاون مع لجنة كرة الهدف الصغير إلى نشرها خارج الكويت، وهذه الرياضة هي كرة قدم مصغرة ولكنها تختلف بقوانينها.