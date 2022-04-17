عبدالعزيز جاسم



تواصلت الأحداث غير الرياضية في ملاعبنا، حيث شهدت مباراة الكويت والنصر ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز أول من أمس فاصلا جديدا من التصرفات غير المسؤولة من بعض اللاعبين ومسؤولي الفريقين، وتحديدا عقب إحراز الأبيض الهدف الثالث، حيث حدثت بعض الاحتكاكات غير المبررة.



وعقب المباراة، أصدر مجلس إدارة نادي النصر بيانا يحمل فيه حكم مباراته مع الكويت وما آلت إليه الأمور بعد خسارته من الكويت في الدوري 2-3.



وقال «العنابي» في البيان: «كانت قرارات الحكم يوسف نصار مستفزة وعكسية ولها تأثير مباشر على نتيجة المباراة وأداء اللاعبين» مشيدا باللاعبين الذين تحلوا بالأخلاق إلى جانب الأداء الفني الراقي.



وأضاف: «لا نعترض على أي خطأ تحكيمي غير مقصود، لكن ما يثير الدهشة أن الحكم منذ بداية المباراة تعمد استفزاز لاعبينا من خلال قرارات تثير الاستغراب، وضعت لاعبينا تحت ضغط نفسي وبدني، ورغم أننا لعبنا بتسعة لاعبين، واحتسبت علينا ضربة جزاء غير صحيحة فضلا عن القرارات العكسية المثيرة للجدل إلا أن لاعبينا كانوا على قدر كبير من المسؤولية والمهارة وأدوا مباراة رائعة تحسب لهم وللمدرب محمد المشعان الذي تعامل مع مجريات المباراة بمهنية عالية وتكتيك فني متميز».



كما قدم مجلس إدارة نادي النصر التهنئة للكويت الذي حصد نقاط المباراة، مضيفا: « رغم تحفظنا على الحكم وأدائه، لكن هذا لا يمنعنا من التعامل بالروح الرياضية وتقديم التهنئة للفائز». من جهته، قال المدرب د.محمد المشعان: ما حدث في المباراة «فيلم كوميدي» سينافس على جائزة أوسكار المقبلة أضحكني بما فيه الكفاية، مضيفا: «يؤسفني اليوم أننا في عام 2022 ونفقد العدالة في كرة القدم، وهو أمر لا يمكن أن يطور الكرة الكويتية لذلك علينا عدم الحزن بحالة خسارة الأزرق لعدد من المباريات».



وتابع المشعان:«المباراة كانت مهمة وشاركنا فيها كأنها نهائي مثلما لعبنا الفريق أمام العربي بالجولة الماضية لأننا أردنا إيصال رسالة أن النصر يلعب من أجل المبادئ».